La negativa y alarmante racha que sufre Cristiano Ronaldo que podría complicarle el Mundial 2026

En la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, todas las miradas se dirigieron hacia el físico de Cristiano Ronaldo. Después del debut ante Congo, CR7 apareció en el foco de la atención pero no por la fisonomía, sino por cuestiones deportivas. El delantero de 41 años volvió a quedarse en blanco, acumulando una racha estadística que empieza a ser una carga pesada para sus aspiraciones en el torneo.

Aunque sigue siendo el máximo goleador histórico de la selección lusa, la realidad del "Comandante" en los grandes eventos es un contraste permanente: todos sus goles han llegado exclusivamente en la fase de grupos. La cuenta pendiente, que parece perseguirlo edición tras edición, sigue siendo la red en las etapas de eliminación directa. Por si fuese poco, con este último encuentro, CR7 acumula cinco partidos consecutivos sin convertir en Mundiales, una sequía que no se veía desde sus inicios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



El balance de una leyenda en los Mundiales

Desde su primera experiencia en Alemania 2006 hasta la fecha, el historial de Cristiano refleja una dependencia casi total de la primera fase:



Alemania 2006: 6 partidos, 1 gol (vs. Irán).

6 partidos, 1 gol (vs. Irán). Sudáfrica 2010: 4 partidos, 1 gol (vs. Corea del Norte).

4 partidos, 1 gol (vs. Corea del Norte). Brasil 2014: 3 partidos, 1 gol (vs. Ghana).

3 partidos, 1 gol (vs. Ghana). Rusia 2018: 4 partidos, 4 goles (vs. España y Marruecos).

4 partidos, 4 goles (vs. España y Marruecos). Qatar 2022: 5 partidos, 1 gol (vs. Ghana).

Su último grito sagrado en una Copa Mundial de la FIFA 2026™ se remonta al debut en Qatar 2022, donde anotó desde el punto penal frente a Ghana. Desde entonces, el gol le ha sido esquivo, y a sus 41 años, el margen de error en un torneo tan competitivo como este 2026 se reduce considerablemente.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

El respaldo absoluto de Roberto Martínez

A pesar de las voces críticas que sugieren que el astro debería tener un rol más secundario —una discusión que ya se vivió en la edición anterior—, el seleccionador Roberto Martínez se mantiene firme. Para el técnico español, la presencia de Cristiano no está en discusión, basándose en un liderazgo que trasciende la estadística actual.

"Es un futbolista único que cambió el juego. Su compromiso con el deporte sigue siendo un ejemplo para muchos jóvenes jugadores... Ningún otro jugador ha logrado 227 partidos con la selección. Todas esas cifras hacen de Cristiano Ronaldo un ícono", declaró recientemente el estratega en The Athletic.

Para Martínez, la edad es simplemente un número y la experiencia de Ronaldo es un activo innegociable para los objetivos de la delegación portuguesa. No obstante, el desafío está planteado: Cristiano necesitará romper su propia historia y reencontrarse con el gol no solo para acallar las críticas, sino para guiar a Portugal hacia esa gloria que se les ha resistido históricamente.

