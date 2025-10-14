deportes
La polémica declaración de figura de Ecuador antes de enfrentar a México y se encendió la polémica

El ecuatoriano que juega en la Liga BBVA MX habló sobre el mercado mexicano y las pocas oportunidades que dan a los jóvenes de salir hacia Europa

La polémica declaración de figura de Ecuador antes de enfrentar a México: muchos estuvieron de acuerdo
@EnnerValencia14
La polémica declaración de figura de Ecuador antes de enfrentar a México: muchos estuvieron de acuerdo
José Alejandro
Mundial México 2026
Enner Valencia dio una polémica declaración antes del partido amistoso entre México y Ecuador, el cual será transmitido por TV Azteca Deportes . El delantero mencionó que el mercado de la Liga BBVA MX da muy pocas oportunidades de salir hacia Europa, ya que le daría una gran oportunidad a la Selección Nacional de crecer.

Sería bueno que los dejen salir. Sabemos todos cómo se vive el futbol de Europa. Sería una buena línea, una buena idea, donde se le pueda dar oportunidad a todos los jóvenes mexicanos”, detalló el futbolista de Pachuca, quien estuvo a punto de jugar para los Rayados de Monterrey .

Ecuador México
@EnnerValencia14
Enner Valencia consideró que al futbolista mexicano lo deben dejar salir más a Europa

El delantero puso de ejemplo a su país, donde cada vez más los jóvenes se marchan al viejo continente, hecho que le ha dado un plus a la Selección de Ecuador, pues clasificó al Mundial 2026 en segundo lugar de las Eliminatorias de la Conmebol.

En los ecuatorianos ahora se está dando mucho que puedan ir a Europa. Sería bueno que los mexicanos también puedan ir. Sabemos cómo se viven las ligas por allá y sería una gran oportunidad para las selecciones”, destacó el delantero.

Los comentarios polémicos a las declaraciones de figura de Ecuador

Las declaraciones de Ecuador llamaron la atención de todos y causó comentarios polémicos en la red social X, como los siguientes: “Es mejor jugar en Monterrey que en cualquier equipo de Europa” y “Pero cómo crees, Enner, si aquí en México les va de maravilla, sino pregúntale a Marcel Ruiz o [Carlos] Salcedo que no quisieron ir a la mejor liga de América”.

La alineación del partido de México ante Ecuador

La Selección Mexicana presentará un cuadro totalmente diferente al de Colombia, pues la goleada le pesó al entrenador Javier Aguirre, quien en conferencia de prensa reveló que habrá un cambio de hasta 9 jugadores en la alineación frente a Ecuador. Además, le mandó un ultimátum a sus futbolistas.

Si no hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí. Sé que yo soy responsable porque los elijo y les digo cómo y qué, por eso me pagan. Planeo hasta 8, 9 cambios para el partido”, reveló el ‘Vasco’.

¿Cuándo es el partido amistoso entre México y Ecuador?

México y Ecuador se enfrentarán en un partido amistoso este martes 14 de octubre a las 8:30 de la noche (hora Centro de México). El encuentro se realizará en el Estadio AKRON, en Zapopan, Jalisco.

Selección Mexicana
Futbolistas extranjeros
José Alejandro

