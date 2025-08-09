Ex figura de los Tigres estuvo cerca de llegar como refuerzo a Rayados

Un atacante que fue figura de los Tigres estuvo muy cerca de llegar como refuerzo de los Rayados hace un par de meses, a pesar de lo que implicaría para ambas aficiones.

Te puede interesar: Un día fracasó en Tigres y costaba millones... hoy vale mucho menos, pero mete más goles

De acuerdo a versiones periodísticas que circularon en Ecuador esta semana, el delantero Enner Valencia tuvo algunos acercamientos para incorporarse a la “Pandilla”, aunque fuera solo para jugar el torneo contra los mejores equipos del mundo que se llevó a cabo en los Estados Unidos.

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Valencia prefirió seguir en Brasil, antes que jugar en Rayados

El jugador de 35 años de edad se encuentra actualmente en el Internacional de Brasil, club que supuestamente estaba interesado en traspasarlo, pero fue el mismo “Superman” quien descartó salir de la institución para arribar con el conjunto albiazul.

“La decisión del ecuatoriano no permitió las negociaciones”, fue lo que aseguraron los medios locales, que señalan que Valencia prefirió mantenerse en la liga brasileña, en donde ha militado desde el 2023.

Su pasado en los Tigres

Enner Valencia fue una de las grandes figuras del título del conjunto de la UANL en la inolvidable “Final Regia” que se disputó en el Apertura 2017. El atacante de los “Felinos” fue el encargado de anotar el gol del 1-1 en el partido de ida que se disputó en la cancha del Estadio Universitario, con un cobro de penalti al estilo ‘panenka’.

Para el partido de vuelta, la ‘U’ de Nuevo León visitó el Estadio BBVA para conseguir una de las victorias más importantes en la historia de un Clásico Regio, al terminar venciendo a la ‘“Pandilla’"por marcador de 2-1 y así ser campeón de la LIGA BBVA MX .

El delantero ecuatoriano dejó a los Tigres en el verano del 2020, para emigrar al Fenerbahce de la SuperLiga de Turquía, después de haber jugado 118 partidos oficiales con los universitarios, con un saldo de 34 goles.

Te puede interesar: Vale apenas un millón, es un refuerzo clave de Puebla y Tigres debería cuidarse de él por este motivo