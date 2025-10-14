México vs Ecuador, cómo y dónde ver En VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA hoy martes 14 de octubre

México se enfrenta a Ecuador en un duelo de preparación de la Fecha FIFA de octubre, buscando redimirse tras la dolorosa goleada 0-4 sufrida ante Colombia. El partido se disputará este martes 14 de octubre de 2025, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, con inicio programado a las 20:20 horas (tiempo del centro de México).

México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

También te puede interesar:



Este encuentro amistoso internacional representa una oportunidad para que el técnico Javier Aguirre ajuste piezas rumbo al Mundial 2026. México necesita recuperar confianza y mostrar una mejor versión ante un Ecuador que llega después de empatar con Estados Unidos y así acumular varios partidos sin derrota.

¿Cómo y dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS?

La buena noticia para los aficionados es que TV Azteca transmitirá el partido completamente GRATIS. Podrás disfrutarlo a través de:

Azteca 7 en televisión abierta

en televisión abierta Azteca Deportes en sus plataformas digitales: sitio web, app y redes sociales

La cobertura especial comenzará minutos antes del silbatazo inicial, con el análisis previo de los expertos de Azteca Deportes, encabezados por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, quienes te llevarán todas las emociones desde el estadio.

¿Cuáles son las expectativas del encuentro México vs Ecuador?

México buscará imponer condiciones desde el arranque, con figuras como Santiago Gimenez, quien se perfila como titular ante la ausencia de Raúl Jiménez. En la defensa, se espera que Johan Vásquez y César Montes lideren la línea para evitar errores como los cometidos ante Colombia.

Por su parte, Ecuador llega con la intención de seguir con la racha sin perder y mostrar solidez bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Beccacece. Será un duelo de estrategias, juventud y hambre de triunfo.

Este México vs Ecuador promete emociones, goles y una atmósfera vibrante en el Estadio Akron. Sintoniza Azteca 7 o conéctate a Azteca Deportes para vivirlo EN VIVO y GRATIS, como solo nosotros sabemos hacerlo: con pasión, análisis y el mejor estilo.

