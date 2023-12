La posible alineación de Tigres vs Puebla

Los Tigres de Nuevo León se enfrentan ante la Franja del Puebla en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2023, de la Liga BBVA MX en busca de un boleto a las semifinales del futbol mexicano.

En el encuentro de ida ninguna de las dos escuadras pudo salir con ventaja, debido a que terminaron empatados 2-2, los Felinos de San Nicolás de los Garza se habían puesto adelante en el marcador con una anotación de Sebastián Córdova, pero en antes del fin del primer tiempo Guillermo Martinez logró igualar.

En la segunda parte del cotejo arrancó el Pueblota con un gol de vestidor por parte del paraguayo Sebastián Olmedo, aunque al minuto 75 los regiomontanos respondieron con una anotación espectacular de Raymundo “Rayo” Fulgencio.

La alineación que podría elegir Robert Dante Siboldi para la vuelta de los Cuartos de Final sería sumamente parecida a la ida, sin embargo no igual.

¿Cambios en la defensa de Tigres?

En el arco estaría el argentino Nahuel “Patón” Guzmán, en la zaga defensiva la pareja de defensores centrales serían el brasileño Samir Caetano en compañía del capitán Guido Pizarro, por la lateral derecha Javier Aquino y por la izquierda Jesús Angulo.

Los dos contenciones podrían ser el uruguayo Fernando Gorriarán junto al brasileño Rafa Carioca, por delante de ellos Sebastián Córdova con una función de 10 o creativo.

¿Gignac regresa a la titularidad?

Los extremos serían el colombiano Luis Quiñones por una banda y el mexicano Diego Lainez en la otra, estos jugadores felinos tienen la habilidad de cambiar de lado en distintos momentos del compromiso, por lo que no tienen una pradera en particular y en el ataque el regreso a la actividad del goleador histórico francés André-Pierre Gignac, quien no disputó la ida debido a que el estratega uruguayo prefirió no arriesgarlo.

