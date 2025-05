La promesa de Hansi Flick con el Barcelona para la próxima temporada

El director técnico del Fc Barcelona quiere seguir ganando títulos con el conjunto catalán después de conseguir el triplete en su primer año con el club (Liga, Copa y Supercopa), Hansi Flick se quedó cerca de llegar a la final de la Champions League tras caer en semifinales contra el Inter de Milan.

“Siento que el próximo año debemos trabajar más y más duro para ganar más títulos. Quiero más títulos. Nuestra idea es que podamos mejorar, evolucionar. Me siento muy feliz aquí. El presidente me escribió una carta y me dijo no se trata de ganar, también de cómo jugamos y el tipo de fútbol que hacemos”, señaló el técnico alemán.

Te podría interesar: El Cholo Simeone da pistas sobre el futuro de Ángel Correa en el Atlético de Madrid ¿Llega a Tigres?

La afición del Barca es clave en la gestión de Flick

El entrenador alemán ha caído bien no solo en el plantel del conjunto blaugrana, la afición se ha enamorado del estilo del teutón que hoy se despidió del Estadio Olímpico de Monjuïc con una derrota frente al Villarreal 2-3 en la jornada 37 de la Liga Española en el marco de las celebraciones equipo culé.

“Durante toda la temporada he sentido la conexión entre la afición y mis jugadores. Los partidos que hemos jugado, la manera en que hemos ganado y nuestro rendimiento han provocado esa unión, que también se vio en la rúa”, añadió Flick.

Te podría interesar: Fue campeón de Premier League, ascendió a Primera y hoy se despide del Leicester City

Resumen América 2-1 Cruz Azul | Semifinal de vuelta, Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El técnico blaugrana se ganó a la afición no solo con los títulos, también por llevarse todos los clásicos contra el Real Madrid esta campaña, incluidad las finales de la Supercopa y la Copa del Rey, además de los partidos correspondientes a la Liga Española.