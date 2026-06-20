La propia FIFA idolatró la atajada de Tala Rangel con estas palabras públicas

Raúl Rangel no solo se ganó el respeto de toda una nación tras la victoria de México por 1-0 ante Corea del Sur; su actuación bajo los tres palos logró captar la atención de la máxima autoridad del fútbol mundial. Tras la impresionante doble atajada que le permitió al local asegurar su pasaporte a la siguiente instancia, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ se rindió ante el guardameta mexicano con un mensaje que quedará para el recuerdo: "El tiempo se detuvo, menos para Rangel".

El tiempo se detuvo, menos para Rangel. 🧤#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/b8KhZSTiX3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 19, 2026

Una jugada que desafió las leyes de la física

Cuando el reloj agonizaba y la presión coreana amenazaba con derrumbar la ventaja mexicana, apareció el "Tala" para escribir un capítulo inolvidable. Ante un potente cabezazo de Cho Gue Sung que buscaba el fondo de la red, Rangel reaccionó con reflejos admirables, desviando el primer impacto con una estirada prodigiosa.

El peligro, sin embargo, no cesó ahí: el rebote quedó servido para que el atacante asiático definiera a puerta vacía. Fue en ese instante de máxima tensión cuando el arquero mexicano se lanzó sobre la línea de meta, logrando un rechace milagroso que evitó el empate cuando el balón ya parecía cruzar la línea de sentencia. Una doble intervención que ya es catalogada como una de las más trascendentales de esta edición 2026.

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Rangel, al antidoping

Horas después de la hazaña, el nombre de Rangel volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un motivo protocolario. Tras el pitazo final, surgieron dudas entre los aficionados al conocerse que el jugador había sido requerido para una prueba antidopaje. Sin embargo, se trató de un procedimiento rutinario y obligatorio tras una actuación de alto impacto. El guardameta jalisciense fue citado por los oficiales de la FIFA para cumplir con el examen, un paso estándar en la competencia que no empaña, sino que confirma, el nivel estelar desplegado en el terreno de juego.