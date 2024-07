La razón por la que Juan Escobar tendría que regresar a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul marcha con paso perfecto luego de tres jornadas en el arranque del Apertura 2024. El conjunto dirigido por Martín Anselmi lleva tres victorias, ocho goles a favor y nueve puntos que lo mantienen en la cima de la tabla general.

Ya todos los refuerzos que han llegado esta campaña para sumarse al cuadro cementero han tenido minutos en lo que va del Apertura 2024, Andrés Montaño, Luis Romo, Jorge Sánchez, Amaury García y el griego Giorgos Giakoumakis quien en el último encuentro de la Máquina anotó su primer doblete en el futbol mexicano.

Ahora en la jornada 4 se medirán a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que marcha igualmente de forma invicta con dos triunfos y un empate añadiendo el ingrediente extra del tema “Juan Escobar”. Aunque hasta el momento no hay información oficial, el futbolista paraguayo es baja de los choriceros luego de no poder realizar exigencias físicas durante algunos meses y al finalizar su préstamo a final de año, en Toluca ya no contemplarían a Escobar y preferirían que regrese a Cruz Azul ahora o cuando termine su préstamo.

Por ahora en Cruz Azul no han recibido ninguna noticia por parte de Toluca y hasta las próximas semanas en las que se le volverán a realizar estudios médicos al defensor se sabría más sobre su futuro.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.



Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.