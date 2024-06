La razón por la que Giorgos Giakoumakis no jugó el amistoso vs Chivas

La Máquina de Cruz Azul regresó a la actividad luego del subcampeonato conseguido la campaña anterior al caer en la final frente a las Águilas del América. El equipo celeste reportó hace algunas semanas en las instalaciones de La Noria luego de 17 días de vacaciones y ahora preparará el Apertura 2024 en el que ya tuvo su primer compromiso.

Cruz Azul se enfrentó a Chivas en un amistoso jugado en la Ciudad de Zacatecas y disputó su primer partido amistoso en esta pretemporada de cara al arranque del Apertura 2024. El resultado final fue 3-3 y victoria en penaltis para el conjunto del Rebaño; sin embargo, más allá del resultado, para los aficionados celestes la principal incertidumbre era de si podía debutar su fichaje estelar, el griego Giorgos Giakoumakis, pero el atacante europeo no realizó el viaje con el resto de la plantilla.

¿La razón? El delantero Giorgos Giakoumakis está llevando a cabo un proceso de recuperación física en las instalaciones de la Noria, además de realizar el trámite de la visa de trabajo para poder ser registrado como jugador en la Liga BBVA MX.

La Máquina tendrá un duelo amistoso frente a Mineros de Zacatecas este domingo como parte de su preparación para regresar el lunes a la capital del país en donde será presentado de forma oficial Andrés Montaño.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.



Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.