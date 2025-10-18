La razón por la que Milito cepilló a Pulido y Cowell del Chivas vs Mazatlán

Chivas enfrentará este sábado a Mazatlán FC en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025, con las sorpresivas ausencias de Cade Cowell y Alan Pulido en la convocatoria, según anunció el club. Azteca Deportes pudo confirmar que ambos jugadores no presentan lesiones, por lo que su exclusión responde a una decisión técnica del entrenador Gabriel Milito en un contexto de alta competencia interna en el Rebaño Sagrado.

Cowell y Pulido: diferencias en el protagonismo

La ausencia de Cowell resulta particularmente llamativa, ya que el atacante mexicoamericano ha sido un habitual en el torneo, participando en los 12 partidos disputados, con 461 minutos (42% del tiempo posible) y un gol ante San Luis. Por su parte, Alan Pulido ha tenido menor protagonismo, con solo 249 minutos en cinco encuentros (23%), dos como titular, y sin anotaciones en lo que va del Apertura 2025. El delantero se encuentra rezagado en la competencia por un puesto en el ataque, superado por Armando “Hormiga” González, Javier “Chicharito” Hernández y Teun Wilke.

Competencia y regreso de jugadores clave

El regreso de jugadores clave como Roberto “Piojo” Alvarado, Erick Gutiérrez, Yael Padilla y Hugo Camberos ha intensificado la lucha por un lugar en el plantel, complicando las decisiones de Milito. Esta situación se da en un momento crucial, ya que Chivas enfrentará un calendario apretado con tres partidos en ocho días: Mazatlán este sábado, Querétaro el miércoles 22 de octubre y el Clásico Tapatío contra Atlas el 25 de octubre. Esto podría abrir la puerta a rotaciones, dando oportunidad a Cowell y Pulido de reaparecer pronto.

Otro ausente notable es Alan Mozo, quien continúa recuperándose de una lesión de rodilla y se espera que regrese para la Jornada 16 o 17. Chivas buscará mantenerse en la lucha por los puestos de calificación directa ante unos Cañoneros que necesitan la victoria para asomarse a la fase de play-in.