La razón por la que Santos Borré no ha fichado con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sigue buscando un centro delantero para el Apertura 2023. Cruz Azul no ha podido salir o sanar la mala racha que ha ido arrastrando desde el inicio de la temporada con cinco partidos sin ganar en el actual certamen, cuatro derrotas y un empate y una eliminación en los 16vos de final de la Leagues Cup.

El conjunto ahora dirigido por Joaquín Moreno sigue en la búsqueda de su hombre gol y con la plaza que dejó el argentino Augusto Lotti, en el cuadro cementero trabajan a marcha forzada para fichar un nuevo delantero que le compita a Diber Cambindo por ser el referente en el ataque.

En los últimos días, el futbolista colombiano Rafael Santos Borré sonaba para llegar a la Noria y aunque Cruz Azul lanzó una oferta formal que no desagradó al Eintracht Frankfurt de Alemania; sin embargo la razón por la que no avanzó más el fichaje es porque el futbolista prefiere mantenerse en el futbol europeo y piensa agotar las posibilidades antes de regresar al continente americano.

Marco Fabián explica por qué no llegaría al Cruz Azul

El mediocampista mexicano Marco Fabián explicó en entrevista exclusiva para Azteca Deportes la razón por la cual no llegaría al Cruz Azul en el Apertura 2023

Marco Fabián se encuentra sin equipo tras su paso con los Cañoneros del Mazatlán FC, con quienes disputó 30 partidos y logró anotar en un par de ocasiones, por lo que en estos momentos es agente libre y puede negociar su llegada a cualquier institución, ya sea de la Liga BBVA MX o del extranjero.

En días recientes el canterano de las Chivas había comentado que se encontraba en negociaciones con el Cruz Azul para vivir su segunda etapa en su carrera como cementero, sin embargo entrevista exclusiva con Azteca Deportes informó la actualidad de dichas pláticas.

“Ahora que se dio la oportunidad de al menos conversar y hubieron acercamientos había mucha ilusión de mi parte, digo había porque a pesar de que no han dado no por completo, si está complicado hay muchos cambios, hay gente metida que es difícil, pero mantenemos ahí la situación como está, no han habido novedades pero yo estoy en otras negociaciones fuera de la Liga MX, tratando de ver cuál es mi siguiente destino”, comentó Marco Fabián sobre sus negociaciones con el Cruz Azul.