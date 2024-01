La razón por la que Fernando Gago y las Chivas crearon polémica en Argentina

En el futbol de Argentina se había generado una alta expectativa con la llegada de Fernando Gago al banquillo de las Chivas Rayadas de Guadalajara en la Liga BBVA MX, debido a que el canterano de Boca Juniors había dejado un buen sabor en la mayor parte de su etapa al frente de Racing Club de Avellaneda, sin embargo su inicio en el Clausura 2024 con el Rebaño Sagrado ha sido decepcionante, debido a que solo ha logrado sumar un punto de seis posibles.

La prensa del país sudamericano ha dado su opinión respecto al tema del arranque de la gestión del ex jugador del Real Madrid en las Chivas, el cual no es favorable para quien fuera campeón de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a Lionel Messi; el conjunto tapatío bajo las órdenes del estratega argentino tuvo una gran pretemporada, la cual culminó con un triunfo 7-1 en contra de los Toros de Celaya de la segunda división del futbol mexicano, pero no ha logrado trasladar ese poder ofensivo a sus primeros dos partidos oficiales, debido a que solo suma un gol el cual fue del mediocampista Erick Gutiérrez en el tiempo agregado contra Santos Laguna para rescatar un punto.

Los siguientes partidos de las Chivas de Fernando Gago

El siguiente encuentro del Rebaño Sagrado de Fernando Gago en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX será en la frontera cuando visiten a los Xolos de Tijuana en busca de obtener su primer triunfo oficial en el 2024, en caso de que no logren un resultado favorable su próximo rival serán los Diablos Rojos del Toluca de Alexis Vega, en el que será el regreso a la capital tapatía del antiguo 10 rojiblanco.

