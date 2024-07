Jordi Cortizo reveló que en la Copa América sufrieron amenazas

El jugador de los Rayados, Jordi Cortizo, reconoció que cumplió uno de sus anhelos estar en la Selección Azteca en un torneo de talla internacional, pero no imaginaba toda la presión a la que están sujetos.

En especial ante la falta de resultados que tuvo el equipo dirigido por Jaime Lozano en dicho certamen, en el que quedaron eliminados en la fase de grupos.

“Hay presión, el aficionado quiere que México sea campeón de todo, de pasar el quinto partido y no sé, hubo amenazas, estuvo medio cul$%&, se habla poquito de eso. Después de Venezuela, con el penal, escala el hate. Hubo amenazas a varios, inventaron como un atentado, de que algo nos había pasado”, dijo.

Te puede interesar: Así le ha ido a Javier ‘Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana

Argentina vs Colombia por TV Azteca Deportes | Copa América 2024

La afición se metió con la familia de los futbolistas

Cortizo hizo estas confesiones en un podcast con Roberto Martínez en el que reiteró que sí le afectó esto debido a que se metieron con sus seres queridos.

“Todos soñamos con jugar en la Selección, y venir y ya no disfrutar está de la chin$%&. A mí que me mienten la madre todo lo que quieran, pero no le manden mensaje a mi esposa. Siempre tratamos de enfocarnos en disfrutar lo que hacemos y sacar lo mejor”, agregó.

La actualidad de Cortizo en la Selección

El volante mexicano de 28 años de edad recalcó que en estos momentos la Selección Mexicana está en una etapa de transición y que posiblemente tengan que modificar su estilo de juego, a diferencia de lo que se podía implementar hace unos años.

“La gente espera mucho de la Selección, y qué chin$%&, o sea, nosotros también nuestra mentalidad y nuestro objetivo siempre fue pasar y chin$%& a Argentina o alguien en cuartos, y no siempre se da. Nos hace falta mucho trabajo en México. Antes había 14 güeyes en Europa, Chicharito, Héctor Herrera. Quizá es diferente el futbol de nosotros”, apuntó.

Incluso habló de que la Selección Azteca podría optar jugar con un sistema en el que se defienda más y no se trate siempre de afrontar al ‘tú por tú’ a las grandes potencias.

Te puede interesar: Rayados sufre una nueva baja en este mercado de pases