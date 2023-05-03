Definido el primer finalista de la Concachampions 2023

Este martes 2 de mayo se llevó a cabo el partido de vuelta de la semifinal de la Concachampions: LAFC recibió al Philadelphia Union en Estadio BMO de Los Ángeles, California, y, tras 90 minutos intensos del duelo, se definió al primer finalista del torneo de la Confederación de América del Norte.

Con goles de Timothy Tillman, Kwadwo Opoku y Denis Bouanga, el conjunto californiano se adelantó en el marcador del compromiso y el equipo del norte de Estados Unidos no se pudo reponer ante la desventaja en la pizarra y en la eliminatoria; por lo tanto, el LAFC de Carlos Vela es el primer clasificado a la final de la CONCACAF Champions League.

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LAFC busca su primer título internacional

Carlos Vela y compañía están ante una nueva oportunidad de conseguir su primer título internacional. Lo más cerca que han estado fue en la edición 2020 de la CONCACAF Champions League cuando cayeron ante Tigres en un juego que se definió en los últimos minutos.

¿Quién será el rival de LAFC en la final de la Concachampions 2023?

El rival para el conjunto de la MLS en la gran final del torneo de la Confederación de América del Norte saldrá de la semifinal que disputan Tigres y León, clubes de la Liga MX. En el juego de ida, entre los equipos de la primera división del futbol, el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi tuvo un cierre de primer tiempo donde anotaron dos goles para ponerse arriba en el marcador.

En su camino en busca de la final de la CONCACAF Champions League, León eliminó a Tauro y Violette, en los octavos y cuartos de final, respectivamente. Por su parte, Tigres venció a Orlando City y Motagua en las mismas etapas del torneo.

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¿Cuándo es la final de la Concachampions 2023?

El próximo campeón de la CONCACAF Champions League se definirá en una final a ida y vuelta. El primer juego será el próximo miércoles 31 de mayo y la vuelta será el domingo 4 de junio.