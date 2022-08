LAFC vs América: Fecha y horario del partido amistoso

Las Águilas del América se medirán ante LAFC en cotejo de carácter amistoso, previo a la Leagues Cup, el duelo contará con el morbo de ver a la estrella mexicana Carlos Vela enfrentar a uno de los equipos más populares de México.

La rivalidad entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) con el tiempo está cobrando fuerza, pues los partidos se calientan con mayor regularidad con las declaraciones previas y los encuentros tienen la intensidad necesaria para ofrecer una gran espectáculo, así como lo han ofrecido en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Fecha y horario del partido América y LAFC

El duelo entre el cuadro del América y Los Angeles FC se realizará el miércoles 3 de agosto a las 10:15 pm (Hora del Ciudad de México) en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood en California, uno de los inmuebles más nuevos, modernos y tecnológicos de Estados Unidos y del mundo.

Carlos Vela se calentó tras declaraciones de Fernando Ortiz

El partido entre Águilas y LAFC se calentó en la previa, pues el entrenador del América, el argentino Fernando Ortiz declaró que no sabía que el cuadro de la MLS van primeros en la liga estadounidense , “No sabía que van primeros en su liga. No es que no esté informado, pero me enfoco en mi equipo”.

Ante las declaraciones del “Tano”, Carlos Vela , atacante de Los Angeles FC respondió de manera tajante y precisa. “Tampoco sé en qué posición van ellos (América), estamos igual, cada uno se enfoca en su equipo, hacerlo lo mejor posible en sus torneos, donde realmente haya algo en juego”, acotó el “Bombardero”.

Vela, también comentó que cuando arranque la League Cup los partidos serán diferentes, pero para esta partido amistoso se centrarán en dar espectáculo a la gente.