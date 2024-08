Las posibles alineaciones para la semifinal de LAFC vs Colorado Rapids | Leagues Cup 2024

Este miércoles 21 de agosto del 2024, se disputan las semifinales de la Leagues Cup 2024. Torneo en el que quedan puro equipos de la MLS al quedar eliminados todos los equipos de la Liga BBVA MX. Los partidos son; Columbus Crew vs Philadelphia Union y LAFC vs Colorado Rapids.

El partido de Columbus Crew vs Philadelphia Union se jugará el miércoles 21 de agosto de 2024, en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Lower.com. El segundo partido entre LAFC vs Colorado Rapids, se jugará a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banc of California.

Resumen Al Nassr 1-4 Al Hilal | Final de Supercopa de Arabia Saudita

Te puede interesar: Los números por los que Javier Aguirre consideraría el regreso de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana

Posibles alineaciones

El conjunto de LAFC ha tenido un gran paso en la Leagues Cup. Ha dominado sus partidos y ha destacado con su gran estilo de juego. En 16avos de final venció 2-0 a Austin FC, en Octavos goleó 4-1 a San Jose Earthquakes y en Cuarto derrotó 3-0 a Seattle Sounders.

Para llegar a la gran final, la alineación con la que saldría sería:

Portero: Lloris,

Defensas: Long, Chanot y Murillo

Mediocampistas: Hollingshead, Ilie, Atuesta y Palencia

Delanteros: Bouanga, Kamara y Bogusz.

Por otra parte, el conjunto de Colorado Rapids ha logrado eliminar a cuatro equipos de la Liga BBVA MX a lo largo del torneo. Primero dejó afuera a León en la fase de grupos. En 16avos eliminó a Juárez 3-2, en Octavos venció 2-1 a Toluca y en Cuartos venció al América en penales 9-8.

Para su partido de semifinales saldría con la siguiente alineación

Portero: Steffen

Defensas: Vines, Maxso, Abubakar y Rosenberry

Mediocampistas: Bassett, Larraz, Lewis, Mihailovic y Harris

Delanteros: Navarro

La figura, la sorpresa y la decepción de la Leagues Cup

Te puede interesar: ¡Última hora! Tigres vs Chivas cambio de horario