Lainez y Orbelín Pineda jugarán la Nations League: ‘Tata’ Martino

La Selección Mexicana no pudo ganar su último partido de preparación dentro de este verano. El conjunto que dirige Gerardo Martino empató sin goles ante Ecuador en el Soldier Field, de Chicago, Estados Unidos.

¿La culpa es de Gerardo Martino? | El Dictado



El balance dentro de los tres duelos amistosos que enfrentó, se quedó con una victoria ante Nigeria por pizarra de 2-1; una dolorosa derrota ante Uruguay de 3-0; y ahora el empate sin tantos ante la Tricolor.

Ahora viene la Nations League, el conjunto de Martino tiene dos compromisos del certamen continental. Primero será ante Surinam, en el TSM, casa de los Santos Laguna, el próximo sábado 11 de junio; el segundo compromiso es contra Jamaica en Kingstone, el martes 14 del mismo mes.

¿Los convocados a Nations League irán al Mundial?

“No es tanto tampoco eso (que tengan su lugar seguro) simplemente me parece que hay muchos que han tenido una temporada larga que empezó por junio del año pasado. Por una temporada muy larga no hicieron pretemporada, tienen menos días que los que se tiene en México hay muchos de los de Europa que se van, los que tuvieron muchos minutos, Diego Lainez se queda, Orbelín se queda no todos están en esa situación, pero también hay algunos del grupo local que vamos a liberar”, menciona Gerardo Martino.

“Chávez con 25 minutos también, se pone linda la pelea, la competitividad de este equipo es buena y todavía hay muchos que tienen algo que decir en la Nations League que son los que van a jugar ahora, me gusta como están, cómo están buscando un lugar, el deseo que tienen, como entrenan y vamos a llegar bien, estoy convencido y tendremos una muy buena lista de 26”, asegura.

Te puede interesar: Cinco goles de Lionel Messi con la selección de Argentina

Jorge Martinez/Jorge Martinez Hector Herrera of Mexico during the game Mexico (Mexican National Team) vs Ecuador, the Friendly match in preparation for the FIFA World Cup Qatar 2022, at Soldier Field Stadium, on June 05, 2022.



Hector Herrera de Mexico durante el partido Mexico (Seleccion Nacional Mexicana) vs Ecuador, Amistoso de preparacion para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Soldier Field, el 05 de junio de 2022.

TV Azteca transmitirá México vs Surinam | Nations League

No te pierdas el México vs Surinam de la Nations League por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes. Claro, con los mejores narradores del mundo mundial, en punto de las 20:45 horas (tiempo del centro de México).