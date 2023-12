Laisha Espinosa quiere consolidarse tras ganar DBUT FC

Laisha Espinosa fue la ganadora del reality DBUT FC entre las 18 jugadoras que soñaban con llegar a la Primera División y ahora, quiere consolidarse en el Mazatlán Femenil.

La futbolista de 20 años de edad habló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes acerca de cómo han sido sus primeros días en la pretemporada del equipo sinaloense, en donde luchará por debutar próximamente en la LIGA BBVA MX Femenil para el Torneo Clausura 2024.

“El recibimiento del equipo la verdad ha sido bastante bueno, me han arropado muy bien las compañeras, me han hecho sentir en casa, se han preocupado por mí, me han procurado”, comentó.

Laisha, originaria de Guadalajara, reconoció que en lo poco que lleva como jugadora del Mazatlán Femenil, ha visto lo complicado que será ganarse un lugar en el equipo que dirige el técnico Alonso Madrigal.

“Se me había olvidado cómo era la presión, la exigencia en un equipo de Primera División… en otros equipos no había sentido tanta exigencia como la que siento ahora y me recuerda que las mujeres somos muy guerreras, muy fuertes y que podemos con muchas cosas”, afirmó.

Laisha gana DBUT FC y debutará con el Mazatlán

Laisha debe ganarse un lugar en Mazatlán Femenil

A pesar de que Laisha Espinosa venga con las credenciales de haber ganado DBUT FC, sabe que tendrá que convencer al cuerpo técnico y no quiere que le regalen nada.

“Quiero ganarme mi propio lugar aquí, demostrar de lo capaz que soy de todas las cosas que a lo mejor a lo mejor muchas personas no se dieron cuenta”, añadió.

La joven futbolista recordó lo importante que fue para ella la perseverancia ante las muchas veces que fue rechazada en su sueño de ser jugadora profesional.

“Me lo he imaginado muchas veces el día que llegue a debutar, va a ser un día muy especial para mí, ver a toda mi familia en las gradas, a todas las personas que tanto quiero, va a ser el mejor día”, concluyó.

