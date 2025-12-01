Lamine Yamal revela su sorprendente referente del Real Madrid

La joven estrella Lamine Yamal volvió a acaparar los reflectores tras una reveladora entrevista con CBS News, donde el crack del Barcelona confesó algo que pocos imaginaban: uno de sus grandes referentes futbolísticos es Luka Modric, histórico mediocampista del Real Madrid.

En tiempos donde la rivalidad entre Barça y Madrid marca cualquier conversación, el gesto del juvenil sorprende y humaniza a una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial. La admiración de Lamine Yamal por Modric se convirtió en tendencia inmediata entre los aficionados.

La influencia de Modric en el juego de Lamine Yamal

Entre las múltiples preguntas del programa “60 Minutes”, Lamine Yamal confesó que los pases con el exterior del croata lo inspiran profundamente. El jugador del Barcelona explicó que desde pequeño se fijaba en gestos técnicos que marcaran diferencia, y Modric era un ejemplo perfecto: “Los pases con el exterior se los he visto mucho a Luka Modric”, aseguró.

Esta declaración refuerza que la influencia de Modric traspasa colores, generaciones y estilos. Lamine Yamal, a sus 18 años, entiende el fútbol desde el disfrute y la creatividad; no busca récords vacíos, sino conectar con la gente y dejar una marca personal. En su visión del juego, el mediocampista croata del Real Madrid ha sido un modelo de fineza, control y creatividad.

Yamal, un talento precoz que no olvida sus raíces futboleras

Además de hablar de su referente, Lamine Yamal compartió detalles íntimos de su vida y su relación emocional con el fútbol. Lo define como “el primer amor”, algo que comparte con su familia, sus amigos y su entorno desde niño. Por eso, incluso en escenarios gigantes como la Eurocopa, lo vive con naturalidad. “Lo tomé como si fuera un torneo cadete”, reveló.

También habló de sus metas, como conquistar el Mundial con España, una decisión que tomó con claridad pese a la posibilidad de jugar con Marruecos. Y aunque muchos lo comparan con Messi, Yamal se mantiene firme: no quiere imitar a nadie. Quiere ser él mismo.

Lo que nadie esperaba es que, en ese camino personal, uno de los faros que lo inspira sea justamente un emblema del eterno rival. La admiración de Lamine Yamal por Luka Modric desmiente mitos y muestra que el fútbol, en esencia, sigue siendo un lenguaje universal.