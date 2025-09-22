ÚLTIMA HORA: Lamine Yamal gana su primer premio del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre del 2025, fue la ceremonia del Balón de Oro 2025 y el primer premio lo logró ganar Lamine Yamal. El delantero del Barcelona logró ganar el premio Kopa a sus 18 años de edad.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El premio Kopa se entrega al mejor futbolista joven de la temporada. Lamine, logró sorprender a todos con su gran calidad en la temporada 2024-2025 y partía como uno de los favoritos para llevarse el triunfo.

Es el segundo año de forma consecutiva que Lamine Yamal logra ganar el premio Kopa pues en 2024, de igual forma se llevó el reconocimiento, ademas de ganar el Golden Boy.

Lamine Yamal aun puede ganar el Balón de Oro 2025

Lamine es uno de los grandes candidatos para poder ganar el Balón de Oro 2025 y al ganar el premio Kopa algunos expertos consideran que ya no tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro, pero aun tiene posibilidades de poder llevarse los dos premios.

