Lamine Yamal y el mensaje “Retador” al Real Madrid tras ganar la Copa del Rey

El Fc Barcelona consiguió el título de la Copa del Rey tras vencer en la gran final al Real Madrid en tiempos extra, un Clásico Español lleno de polémica y muchas emociones que dejó al Barça con su segunda copa de la temporada y un Lamine Yamal muy picante con sus declaraciones.

“Le dije a Araujo que no importaba si marcaban uno o dos goles porque este año no pueden ganarnos. Este año, simplemente no pueden ganarnos. Lo hemos demostrado. Estoy muy contento. ¡Visca Barça!”, señaló el futbolista de 17 años después de la final de la Copa del Rey.

Barcelona va por La Liga y la Champions League

Los culés ahora sueñan con el tetracampeonato esta temporada, luego de alzar los títulos de la Supercopa de España y la Copa del Rey, aún les quedan La Liga y la UEFA Champions League, en el torneo liguero son líderes de la clasificación con 4 puntos de diferencia con el Madrid y en la copa intercontinental se encuentran en las semifinales del torneo.

“Como jugador nunca había vivido algo así. El ambiente ha sido brutal. Ya lo sabíamos porque un Clásico siempre es un partido diferente, hay mucha rivalidad. Sufrimos mucho en la segunda mitad, pero en partidos así es lo que toca, en la prórroga estaba todo muy abierto y Koundé nos ha dado la victoria”, agregó Eric García.

El cuadro blaugrana se ha robado los clásicos contra los Merengues este año, 3 partidos y todos con victoria para ellos, en la primera ronda consiguieron un sólido 4-0 en la fecha 11, siguió la final de la Supercopa en un 5-2 después de iniciar abajo y por último la final de la Copa del Rey en un juego de volteretas que terminó en tiempos extra con un 3-2 cortesía de Jules Koundé.

