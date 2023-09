El ‘Niño de oro’ del FC Barcelona no podrá estar en EA Sports FC 24

Se acerca el lanzamiento oficial del nuevo simulador de futbol de Electronic Arts, esta ocasión, como ya es bien sabido, será la primera ocasión en el que el título cambiará de nombre a EA Sports FC 24, tras la finalización de alianza con el órgano rector del deporte, FIFA.

A escasas dos semanas de la llegada de juego al mercado, los fans del FC Barcelona no podrán disponer de la plantilla principal del club completa, debido a que su chico maravilla Lamine Yamal, no cuenta con la mayoría de edad, hecho que no es compatible con las políticas del videojuego y que obliga a la desarrolladora a no alinear al de 16 años de edad en el equipo.

La nueva ‘Joya’ del FC Barcelona, Lamine Yamal se convirtió en el debutante más joven de la Selección Española de Futbol el pasado 8 de septiembre, tras conseguir su primera participación con casaca de La Roja con 16 años y 57 días; en la que marcó su primer tanto — superando a Gavi, también del Barca (17a y 62d).

No es la primera vez que el Barcelona se queda sin un jugador en el FIFA

Fue en la edición de FIFA 20, cuando el club catalán careció en su alineación de un jugador de esta índole, pues en el equipo faltó el entonces delantero blaugrana, Ansu Fati. Quién haya sido considerado por Eurosport como uno de los jóvenes talentos del mundo del futbol en el año 2020.

EA SPORTS FC 24 llegará al mercado el próximo 29 de septiembre y estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Top 5 de los jugadores mejor valorados en el nuevo EA Sports FC 24

1.- Kylian Mbappé - PSG

2.- Alexia Putellas - Barcelona

3.- Erling Haaland - Manchester City

4.- Kevin De Bruyne - Manchester City

5.- Aitana Bonmatí - Barcelona