Lando Norris reina en Interlagos y acaricia el título mundial

Lando Norris, piloto de McLaren, fue el protagonistas este fin de semana en el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 al conquistar el sábado la carrera Sprint y ahora ganar en el circuito de Interlagos para sumar una victoria clave en su camino hacia el título mundial.

El británico tuvo una actuación impecable que lo consolida como líder del campeonato de pilotos dominando de principio a fin.

Norris inició desde la pole y mantuvo el control durante toda la carrera, resistiendo los embates de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y aprovechando una estrategia perfecta en boxes. Con este triunfo, Norris amplía su ventaja en el campeonato, dejando atrás a su compañero Oscar Piastri, quien tuvo una jornada complicada.

Gran remontada de Max Verstappen

Después del protagonismo de Norris, el actual campeón de la categoría, Max Verstappen, destacó con una gran actuación partiendo desde los últimos puestos de la parrilla teniendo una remontada épica. El piloto de Red Bull escaló posiciones con agresividad y precisión, y cruzó la meta en tercer lugar, sumando puntos valiosos que lo mantienen en la pelea por el subcampeonato.

El que tuvo una competencia para el olvido fue para Oscar Piastri, quien recibió una penalización de 10 segundos por una maniobra peligrosa sobre Antonelli en la primera parte de la carrera. El australiano terminó en la quinta posición, perdiendo terreno en la clasificación general y dejando a Norris con una ventaja más cómoda.

Con solo tres carreras restantes en el calendario, Lando Norris se perfila como el gran favorito para coronarse campeón. Su victoria en Brasil no solo fue estratégica, también emocional, consolidando su mejor temporada en la Fórmula 1.

Así quedó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025 tras el GP de Brasil: