Los títulos más esperados de agosto 2025: lanzamientos imperdibles para todos los gustos

Agosto promete ser un mes destacado para la industria del gaming con lanzamientos que combinan nostalgia, innovación y emoción. Entre los títulos que más expectativa generan se encuentran propuestas para todo tipo de jugador.

Mafia: The Old Country – 8 de agosto

La saga Mafia regresa con una precuela ambientada en la Sicilia de principios del siglo XX. En esta entrega seguiremos los pasos de Enzo Favara, desde sus humildes comienzos hasta su entrada en el mundo criminal. La narrativa cinematográfica y el ambiente de época prometen una experiencia intensa para los fans de las historias de mafias.

Dying Light: The Beast – 22 de agosto

Techland nos presenta una nueva aventura con Kyle Crane como protagonista. Esta entrega independiente se enfoca en su regreso para enfrentar al Barón, con un tono más oscuro, combates exigentes y una jugabilidad refinada en un mundo abierto lleno de amenazas.

Gears of War: Reloaded – 26 de agosto

El clásico de acción regresa, ahora disponible para PS5, Xbox Series y PC. Esta edición remasterizada ofrecerá visuales en 4K, modo multijugador a 120 FPS y crossplay completo entre plataformas, además de todo el contenido lanzado anteriormente.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater – 28 de agosto

Uno de los juegos más icónicos de Hideo Kojima recibe un remake completo en Unreal Engine 5. El título conserva la trama original ambientada en la Guerra Fría, pero incorpora mecánicas modernas y un modo competitivo multijugador llamado Fox Hunt.

Sword of the Sea – 19 de agosto

El nuevo juego de los creadores de Journey nos lleva a explorar paisajes surrealistas en una experiencia poética y visual. Con una “hoversword” como medio de transporte, el jugador podrá deslizarse por entornos cambiantes que fusionan desierto, océano y arte.

Drag x Drive – 14 de agosto

Disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2, esta propuesta futurista apuesta por la accesibilidad y el juego competitivo con sillas de ruedas robóticas. Utiliza control por gestos y promete acción rápida e inclusiva.

Agosto también incluirá lanzamientos como Abyssus, 1000 Deaths y Era One en PC. Además, usuarios de PlayStation Plus Essential tendrán acceso gratuito a títulos como Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2.

Sin duda, un mes repleto de experiencias únicas para todos los gustos y plataformas. ¿Cuál de estos juegos probarás primero?