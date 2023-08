Lara Croft regresa en un giro sorprendente en Call of Duty

Después de un emocionante fin de semana uno, donde el juego estará exclusivamente disponible para PlayStation, la legendaria Lara Croft hace una entrada espectacular en el mundo de Call of Duty, su regreso ha cautivado a los fanáticos de los videojuegos, sorprendiéndolos al sumarse al título Modern Warfare 3, después de más de 4 años desde su última entrega en Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft se une a la batalla con sus icónicas pistolas en mano, lista para arrasar a sus enemigos.

Pistols ready. Prepared for drop in. Lara Croft is coming to Call of Duty @tombraider 😤 pic.twitter.com/9cYdWDlip6 — Call of Duty (@CallofDuty) August 23, 2023

El anticipado lanzamiento de Modern Warfare 3 el 10 de noviembre promete una experiencia de juego única, redefiniendo el combate y la estrategia en el campo de batalla, hay buenas noticias, los jugadores podrán disfrutar de la beta cerrada antes de su debut.

Fin de semana uno — Exclusivo de PlayStation:

Los propietarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 tendrán el privilegio de sumergirse en la primera etapa de la beta. Comenzará el viernes 6 de octubre a las 10 A.M. PT y concluirá el martes 10 de octubre a las 10 A.M. PT. Aquellos que hayan reservado el juego podrán acceder anticipadamente desde el viernes 6 de octubre a las 10 AM PT, mientras que el resto de los jugadores de PlayStation podrán unirse desde el domingo 8 de octubre.

Fin de semana dos — Juego Cruzado:

El segundo fin de semana de beta, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, estará abierto para todas las plataformas. Propietarios de PlayStation 4 y 5 podrán participar libremente, mientras que los jugadores de Xbox y PC con reservas anticipadas tendrán acceso desde el jueves 12 de octubre. Los requisitos de suscripción y plataforma aplican.

La beta abierta para todas las plataformas se extenderá desde el sábado 14 al lunes 16 de octubre.