Larcamón advierte al América antes de la liguilla

El León derrotó a Santos Laguna en la definición del Play In y ahora enfrentará al América en los Cuartos de Final del Apertura 2023. Nicolás Larcamón, director técnico del conjunto esmeralda, confió en que su andar no terminará pronto y manifestó sus sensaciones tras el encuentro.

“Estoy contento por haber resuelto un torneo muy incómodo, estamos clasificados y arrancan cuatro semanas soñadas para todo León, con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una fase de liguilla contra el América y, en tres semanas, vendrá el viaje a Arabia. Disfrutemos, celebremos, más allá de la exigencia que siempre reina en el ‘universo León’, es momento de reconocer el trabajo de los jugadores”, dijo.

El estratega argentino recordó que el semestre ha sido tropezado para su causa: “Me quedo con lo positivo, quiero pensar en positivo, quiero destacar lo que fue un torneo o una fase regular muy apremiante, con un montón de dificultades. Hoy, ya puedo decir que no las puedo mencionar porque no eran excusas para no haber terminado dentro de los ocho, para no haber ganado la serie del Play In para estar en la liguilla”.

Larcamón quiere dejar los errores atrás

Larcamón, sin embargo, confió en que los obstáculos que se presentaron jueguen un papel importante en el desenlace del torneo de La Fiera.

“Destacar y felicitar el trabajo de los jugadores, hoy, después de 17 fechas e incluso del partido con San Luis, creo que todo fue, hasta el último segundo de la clasificación, con un tinte de suma exigencia que entiendo y que por algo es así. Soy un hombre de fe y creo que, por algo, tenía un cometido de que todo sea tan dificultoso, que nos ponga tan a prueba, que todo siempre tenga un matiz de incertidumbre. Y lo resolvimos”, apuntó.

Por último, el entrenador de los Panzas Verdes transparentó la alegría que le provoca haber conducido al cuadro del Bajío a una nueva fase final en la Liga BBVA MX.

“Estamos clasificados, rompimos un par de rachas de no sé cuántos torneos sin poder entrar a la liguilla, no sé cuántos años sin poder clasificar a través de un repechaje o play in, cosas que tienen poco sentido, pero los muchachos y nosotros nos jodemos un par de récords, por así decirlo”, sentenció.

