Nicolás Larcamón : “Hay un renacer en el equipo”

Previo al partido de ida ante León por los cuartos de final de la Liga BBVA MX , el DT del Puebla, Nicolás Larcamón, resaltó el arraigo que han provocado en una afición que sentía alejada.

Indudablemente qué hay un renacer, el compromiso con la gente es muy importante, hemos podido tener a una ciudad que la otra vez se hizo sentir, fue una ciudad que estuvo muy expectante a lo que sucedía con el equipo”, dijo Larcamón.

Además, el técnico de la Franja se refirió a la posibilidad de ser protagonista en esta nueva liguilla.

“Entendimos que la victoria ante Chivas nos permitió celebrar y disfrutar lo lindo que nos dio el fútbol. Al día siguiente dimos vuelta a la página. Estamos conscientes que es un gran rival, pero tenemos el foco puesto en nuestras aspiraciones. Son series muy disfrutadas que más allá que lo que diga la prensa, me planteo diseñar el mejor partido para competir muy bien y de estar cerca del triunfo y ganar la serie que es nuestro principal objetivo”, comentó el DT del Puebla.

Larcamón y su viralidad estos últimos días

También, el DT de los camoteros se animó a hablar de su curiosa celebración ante Chivas que hasta se volvió viral.

“Respecto al meme, lo vi, me lo mostraron y son esas emociones que despierta el fútbol (risas) y mucho más lo que despierta cuando estás en estas instancias muy importantes, si logras un gol al minuto 90 pasan esas cosas, me caí y sé que la gente de marketing hizo su trabajo de ese tropiezo y me causó muchísima gracia”, afirmó Larcamón.

Confirmen si el Profe Larcamón sigue rodando desde la celebración del gol de Maia 🤪



Te TQM, Nico. #LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/Og4SUpP8oN — Club Puebla 🎽 (@ClubPueblaMX) November 23, 2021

Finalmente, Nicolás Larcamón habló de la entidad que tiene un club como la Franja del Puebla.

“Nuestra propuesta va más allá de las circunstancias. Estamos ante una oportunidad enorme de jugar otra semifinal y vamos a enfocarnos en esa búsqueda”, sentenció el DT del Puebla.