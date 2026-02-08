las-5-mejores-peleas-de-muhammad-ali-en-la-historia-del-boxeo

Muhammad Ali no solo fue uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, sino también una figura cultural que trascendió el deporte. Su estilo y su carisma dentro y fuera del ring lo convirtieron en un ícono del boxeo.

Para muchos especialistas, Ali cambió para siempre la manera de entender el boxeo de los pesos pesados. La revista The Ring y la Asociación Internacional de Escritores de Boxeo coinciden en que su legado se sostiene tanto por sus títulos mundiales como por una serie de combates que marcaron época.

Las 5 peleas que convirtieron en leyenda a Muhammad Ali

El pugilista fallecido en 2016 combinó inteligencia táctica, resistencia física y una personalidad arrolladora que transformó cada pelea en un acontecimiento histórico. Estos son sus mejores 5 combates:



1964: Muhammad Ali vs. Sonny Liston

Con apenas 22 años y todavía conocido como Cassius Clay, Ali sorprendió al mundo al derrotar al temible Sonny Liston, campeón indiscutido y claro favorito. Liston abandonó en el séptimo asalto por una lesión en el hombro y Ali se consagró campeón mundial de los pesos pesados. Esta pelea marcó el nacimiento del mito: un boxeador rápido, provocador y con una confianza nunca antes vista.



1971: Muhammad Ali vs. Joe Frazier (Fight of the Century)

Considerada por muchos expertos como la mejor pelea de la historia del boxeo, enfrentó a dos campeones invictos en el Madison Square Garden. Frazier ganó por decisión unánime tras derribar a Ali en el último asalto, en un combate brutal, técnico y cargado de tensión política y mediática. Fue la primera derrota profesional de Ali.



1974: Muhammad Ali vs. George Foreman (Rumble in the Jungle)

En Kinshasa, Zaire, Ali protagonizó una de las mayores sorpresas del deporte al vencer por nocaut a George Foreman, campeón invicto y favorito absoluto. Con su famosa estrategia del rope-a-dope, Ali se apoyó en las cuerdas, resistió los golpes y agotó a Foreman hasta noquearlo en el octavo asalto. Para Sports Illustrated, fue "la mayor hazaña táctica en la historia del boxeo".

1975: Muhammad Ali vs. Joe Frazier (Thrilla in Manila)

El tercer y último enfrentamiento entre Ali y Frazier es considerado el más violento de su rivalidad. Bajo un calor extremo en Filipinas, ambos se castigaron durante 14 asaltos hasta que el entrenador de Frazier detuvo la pelea. Ali ganó, pero luego confesó: "Fue lo más cerca que estuve de la muerte". Para muchos historiadores del boxeo, esta pelea simboliza el límite físico del deporte.



1978: Muhammad Ali vs. Leon Spinks

En esta pelea, Ali recuperó el título mundial tras vencer a Leon Spinks por decisión unánime, convirtiéndose en el primer tricampeón de los pesos pesados de la historia. Aunque no fue su combate más espectacular, su importancia histórica es enorme: selló definitivamente su estatus como el boxeador más grande de todos los tiempos, según rankings de The Ring y BBC Sport.