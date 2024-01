“Las expulsiones marcaron totalmente el partido”, Beñat San José

Los Rojinegros del Atlas perdieron 2-1 en su debut en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en contra de los Rayos del Necaxa, encuentro que se disputó en el Estadio Victoria y cerró la actividad dominical de la Jornada 1 de la nueva campaña del futbol mexicano; el encuentro estuvo marcado por las dos tarjetas rojas que recibieron los tapatíos en el segundo tiempo.

Los dirigidos por el español Beñat San José arrancaron adelante en el marcador gracias a la anotación de Eduardo “Mudo” Aguirre en el minuto 29, además la Academia había tenido mayor cantidad de llegadas y de mayor peligro que los Hidrocálidos, sin embargo al 61’ todo cambió, debido a que salió expulsado el capitán rojinegro Aldo Rocha por doble amarilla.

En el minuto 88 los locales empataron gracias a una anotación de Ricardo Monreal, pero tras la anotación salió expulsado Christopher Trejo por reclamar al silbante una supuesta falta, por lo que Atlas se quedó con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

¿Por qué expulsaron a Christopher Trejo?

“Al final creo que las expulsiones marcaron totalmente el partido y el resultado, yo no soy quién para calificar a los árbitros. Sobre Trejo, él me dijo que lo insultaron, el árbitro parece que entendió otra cosa y lo expulsó y qué le vamos a hacer. Yo no preparo al equipo para jugar ni con 10, ni con nueve, pero a partir de ahí sabemos que es difícil, fue de visita, Necaxa se fue para arriba y cuando de visita vas ganando y ya es difícil también, porque la Liga mexicana es muy pareja y eso lo hemos sufrido, nosotros queríamos ir para adelante, pero creo que el equipo ha estado bien, ya con nueve es muy difícil, y una lástima, porque el esfuerzo de los jugadores no haya tenido premio”, declaró Beñat San José tras sufrir su primera derrota en el banquillo de los Rojinegros.

¿Quién marcó el gol del triunfo para el Necaxa?

El gol que sepultó al Atlas fue del defensa central mexicano de los Rayos del Necaxa Alan Montes al minuto 90+3, con el cual los dirigidos por Eduardo Fentanes lograron sumar sus primeras tres unidades del Clausura 2024.

