Las opciones de director técnico para el Atlas

Los Zorros del Atlas tuvieron una mala semana luego de perder en la frontera frente a Xolos de Tijuana y en casa contra los Tuzos del Pachuca, además se quedaron sin su director técnico, Benjamín Mora tras una reunión con la directiva y el cuerpo técnico.

Fuera de puestos de clasificación, los Rojinegros del Atlas le dijeron adiós a su director técnico Benjamín Mora tras los malos resultados en el Apertura 2023 y una eliminación en Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Luego de cesar a su entrenador, Omar Flores quedó como técnico interino aunque en la Madriguera ya analizan opciones para el banquillo.

Opciones para el banquillo del Atlas:

Gerardo Espinoza

El ex jugador de los Rojinegros del Atlas es la opción número uno en la oficina de los Zorros. Tras tener algunos partidos como director técnico interino hace algunas campañas, Gerardo Espínoza se preparó y destacó en la Liga de Expansión, donde obtuvo grandes resultados, siendo campeón y luego subcampeón con Tampico Madero, además del título con el Tapatío la campaña anterior.

Espínoza pasó a trabajar con la Federación Mexicana de Futbol donde encabezó a la Selección Mexicana Sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023.

Sebastián Beccacece

Es un entrenador argentino de 42 años ha dirigido a equipos como: la Universidad de Chile, Defensa y Justicia en Argentina, Independiente, Racing Club y a la Selección Argentina Sub 20. A partir del 2023 Beccacece se convirtió en entrenador del Elche en el futbol español, pero su llegada al balompié azteca no suena descabellada.

¿Vestidor roto en Atlas?

Por otro lado sobre el rumor de que el vestidor de los rojinegros está roto, el presidente ejecutivo, José Riestra aclaró que no es verdad y la responsabilidad del mal paso es de todos, incluyendo directiva, cuerpo técnico y jugadores.

“Hemos dejado ir puntos importantes en las últimas jornadas, lo que nos tiene en una situación como nos tiene, donde todas somos responsables, técnico, jugadores y directiva, no nos queda de otra más que cerrar bien el torneo. Siempre va a haber ese ruido, siempre en los equipos habrá diferencias, cuando los resultados no llegan eso se puede ver más claro pero el compromiso es profesional, estamos los que estamos, queremos trabajar en ir hacia delante, tenemos un compromiso, representamos una organización muy importante, el compromiso está, dejar las especulaciones a lado, muchas veces no somos conscientes de lo que ese daño que se puede causar al interior”, finalizó el directivo de los Zorros.