México vs Serbia: La posible alineación de la Selección Mexicana

No hay más, último partido amistoso de la Selección Mexicana de Futbol previo al debut contra Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio. El Estadio Nemesio Diez será sede del choque entre el cuadro mexicano y la Selección Nacional de Serbia, en el cual se espera que Javier Aguirre mande a la cancha un 11 muy similar o prácticamente idéntico al que alineará en el Estadio Ciudad de México ante los sudafricanos.

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Para el cotejo ante los balcánicos, el 'Vasco' mandaría a Raúl Rangel como arquero titular por encima de Guillermo Ochoa, además, Erik Lira le ganaría la carrera en la contención a Edson Álvarez, mientras que, Raúl Alonso Jiménez partiría como delantero titular dejando atrás a Santiago Gimenez, Armando González y Guillermo Martínez.

Posible alineación de México vs Serbia

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira y Bryan Gutiérrez

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Alonso Jiménez y Roberto Alvarado



México vs Serbia por TV Azteca Deportes

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

