Latinoamérica se hace presente en el Elite Challengers de Call of Duty

El 11 de junio D1 Gaming clasifico al Elite Challengers poniendo a la región de LATAM en la mira de los competitivos de Call of Duty, la escuadra conformada por 2 mexicanos, un argentino y un chileno, hacen historia y levantan su bandera con orgullo.

Escuadra de D1 Gaming:

Traix (Argentina) Sukry (Chile) Thresh (México) Ruper (México)

En el inicio de la jornada se las vio difícil perdiendo el primer encuentro, así que tuvieron que abirise paso desde Loser Bracket donde se enfrentaron a equipos bastante agresivos como Censor y Boston.

Breach Academy no fue una amenaza para ellos y lograron sacar la casta y ganar su pase directo a la Elite Challengers de Call of Duty.

Eliminatoria para clasificar a la Elite Challengers

Así fue el camino del equipo latinoamericano en las clasificatorias para ganar su boleto a la victoria:

1-3 vs 4 Times Charm (Winner Bracket)

3-1 vs Iron Blood (Loser Bracket)

3-0 vs Red Wolves (Loser Bracket)



3-2 vs Boston Breach Academy (Loser Bracket)

3-1 vs Swamp Legión (Loser Bracket)

La Elite Challengers de Call of Duty se jugará a partir del 14 de junio, por un premio acumulado de 50,000 USD lo que equivale a un poco más de un millón de pesos mexicanos.

La próxima entrega de Call of Duty llegará el día 28 de octubre con el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2, título que busca desatar el caos, incomodar, emocionar y llevar al límite a los fanáticos con su nueva edición, pues llega con algo nunca antes visto en la saga en la campaña ya que ahora tendremos una mayor libertad de elegir cómo abordar a los enemigos y la manera en que acabamos con pelotones completos de soldados.

