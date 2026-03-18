Messi y la alineación del Inter Miami vs Nashville en Estados Unidos que define el pase en Concacaf

La alineación de Inter Miami vs Nashville en la Concacaf Champions Cup 2026 marca un momento clave para Lionel Messi, la MLS y los aficionados latinos en Estados Unidos, con el horario confirmado del partido y un once titular que apunta a ser el más competitivo del equipo en busca del pase a Cuartos de Final. Tras el empate en la ida, el conjunto de Florida se juega su futuro en casa, con el regreso de sus principales figuras.

El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con una estrategia clara: apostar por su mejor cuadro disponible. Luego de dosificar cargas en MLS, el cuerpo técnico priorizó este compromiso internacional, donde la jerarquía individual puede marcar la diferencia en una eliminatoria cerrada.

¿Cuál es la alineación de Inter Miami vs Nashville en Concacaf Champions Cup?

Para este duelo decisivo, Inter Miami perfila una alineación con Lionel Messi como eje ofensivo, acompañado por nombres que han sostenido el proyecto en la temporada. El once probable sería: Dayne St. Clair en el arco; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael y Noah Allen (o Sergio Reguilón) en defensa; Yannick Bright y Rodrigo De Paul en el mediocampo; con Tadeo Allende, Messi y Telasco Segovia como enganches; dejando a Germán Berterame como referencia en ataque.

La presencia de Messi cambia completamente el panorama. Su capacidad para generar espacios, asistir y definir en momentos clave convierte a Inter Miami en un equipo mucho más vertical y peligroso. Además, el acompañamiento de De Paul en la mitad de la cancha permite mayor equilibrio y recuperación, algo que fue limitado en el partido de ida.

Nashville, por su parte, ha demostrado ser un rival incómodo, con orden táctico y disciplina defensiva. El empate sin goles en el primer enfrentamiento reflejó esa paridad, aunque ahora el contexto favorece al conjunto de la MLS.

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Inter Miami vs Nashville: claves del partido y ventaja en casa en la MLS

El factor local puede ser determinante. Inter Miami ha convertido su estadio en una fortaleza, especialmente en noches internacionales donde el ambiente empuja al equipo. Con Messi en el campo, el ritmo ofensivo suele incrementarse, obligando a los rivales a replegarse.

Otro punto clave será la contundencia. A diferencia del primer duelo, donde faltó precisión en el último tercio, el equipo de Mascherano necesita capitalizar las oportunidades generadas. La movilidad de Berterame y la creatividad de Messi serán fundamentales para romper el bloque defensivo de Nashville.

Además, este partido tiene un impacto más allá del resultado inmediato. Un avance a Cuartos de Final consolidaría a Inter Miami como uno de los clubes más dominantes de la región, reforzando el crecimiento de la MLS de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido entre Inter Miami y Nashville se disputará el miércoles 18 de marzo de 2026 en el Chase Stadium de Florida. El horario para Estados Unidos será a las 8:15 PM (ET), 7:15 PM (CT) y 5:15 PM (PT), en un duelo que promete emociones y un ambiente vibrante para la comunidad latina.