logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Luis Arteaga | Stoic Media

Redactor

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación de contenidos digitales para el público latino, trabajando en importantes empresas de México y Estados Unidos. Se ha desempeñado como Editor Web, gestionando contenidos para sitios web, con enfoque en corrección de estilo, creación de guiones para video y distribución en redes sociales. Ha realizado coberturas de alto impacto como Juegos Olímpicos, Mundiales de Futbol, Copa Oro de Concacaf, Copa América, finales de la Concacaf Liga de Campeones, Fórmula 1 y Super Bowl, con amplia experiencia en coberturas en tiempo real.

Luis Arteaga | Stoic Media