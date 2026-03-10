Luis Arteaga | Stoic Media

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación de contenidos digitales para el público latino, trabajando en importantes empresas de México y Estados Unidos. Se ha desempeñado como Editor Web, gestionando contenidos para sitios web, con enfoque en corrección de estilo, creación de guiones para video y distribución en redes sociales. Ha realizado coberturas de alto impacto como Juegos Olímpicos, Mundiales de Futbol, Copa Oro de Concacaf, Copa América, finales de la Concacaf Liga de Campeones, Fórmula 1 y Super Bowl, con amplia experiencia en coberturas en tiempo real.