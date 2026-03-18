Europeos en la órbita del América: nombres que suenan para reforzar el equipo

El Club América no para. Mientras compite en el Clausura 2026 y avanza en la CONCACAF Champions Cup, la directiva azulcrema ya tiene un ojo puesto en lo que viene: el mercado de verano y los refuerzos que podrían llegar para el Apertura 2026. En ese contexto, dos nombres con sello europeo pero raíces en la Liga MX han comenzado a sonar con fuerza en el entorno americanista: el francés Sébastien Salles-Lamonge y el español Fran Villalba.

Salles-Lamonge (🇫🇷 | 30) y Fran Villalba (🇪🇸 | 27) deberían estar en la lista de posibles refuerzos de Liga MX 🇲🇽 para América de cara a la próxima temporada. pic.twitter.com/cbc3bXxE1Q — IÑAKI (@InakiAmerica) March 16, 2026

La ambición del América no es nueva, pero en este ciclo se vuelve más evidente. El club ha apostado por construir una plantilla competitiva en todos los frentes, y los movimientos en el mercado de pases son parte de esa filosofía. Traer talento con experiencia europea y comprobado rendimiento en el fútbol mexicano sería, para muchos analistas, un paso lógico en esa dirección.

Los fichajes europeos que suenan para el Club América en la Liga MX

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El nombre de Sébastien Salles-Lamonge es el primero que aparece en la conversación. El mediocampista nacido el 28 de enero de 1996 en Tarbes, Francia, lleva ya varios torneos vistiendo la camiseta del Atlético de San Luis, donde se ha convertido en uno de los referentes del equipo. Con 30 años, acumula 98 partidos con los potosinos y en el Clausura actual ya suma un gol en diez apariciones. Su número 19 en la espalda ha sido sinónimo de regularidad y liderazgo dentro de un equipo que pelea por mantenerse en zona de liguilla.

Lo que hace atractivo a Salles-Lamonge no es solo su constancia, sino su contrato pues su vínculo con el Atlético de San Luis vence en junio de 2026, lo que lo convertiría en un jugador libre al arranque del Apertura. Para el América, eso significaría una operación sin costo de traspaso, solo negociando las condiciones salariales con un mediocampista que conoce perfectamente el fútbol mexicano desde adentro.

El segundo nombre es el de Fran Villalba, mediocampista español nacido el 11 de mayo de 1998 en España, actualmente en las filas de Santos Laguna. Con 27 años y 1.71 centímetros de estatura, Villalba opera como mediapunta —posición en la que concentra el 86% de sus apariciones— y también puede desenvolverse como extremo izquierdo. En el Clausura 2026 ya lleva dos goles en nueve partidos para los Guerreros, lo que evidencia su crecimiento dentro del torneo.

La trayectoria de Villalba pasa por clubes como el Málaga y el Sporting de Portugal antes de llegar a México. Esa experiencia en el fútbol europeo es, precisamente, uno de los factores que lo hacen interesante para un equipo de las ambiciones del América. Su precisión en los pases y sus regates progresivos en lo que va del torneo lo ubican como un jugador con capacidad para generar desequilibrio en el último tercio del campo.

Club América y sus fichajes: la estrategia de sumar talento probado en Europa

Lo que hace especialmente llamativo este escenario es que ninguno de los dos jugadores sería una apuesta a ciegas. Tanto Salles-Lamonge como Villalba ya conocen la exigencia de la Liga MX, sus ritmos, sus exigencias físicas y las particularidades del fútbol en México. Eso reduce el tiempo de adaptación que suele ser el talón de Aquiles de cualquier refuerzo extranjero que llega desde Europa sin haber pisado antes este torneo.

Para el América, sumar perfiles así no solo implica mejorar la calidad del plantel, sino también enviar un mensaje al resto de los equipos de la liga: las Águilas no se conforman con lo que tienen. El club sigue compitiendo en la CONCACAF Champions Cup, con el partido de vuelta de los octavos de final programado para este miércoles 18 de marzo, lo que demuestra que el equipo pelea en múltiples frentes al mismo tiempo.

La situación contractual de Salles-Lamonge, con su vínculo terminando en junio de 2026, abre una ventana especialmente conveniente para el América desde el punto de vista económico. En un mercado donde los traspasos pueden disparar los costos de una operación, hacerse con un mediocampista de perfil europeo sin pagar un peso por sus derechos es una oportunidad que no abunda. Si a eso se suma la intención del club de seguir elevando el nivel del plantel, la ecuación resulta difícil de ignorar para la directiva.

Para el aficionado americanista que sigue de cerca el mercado de pases, estos nombres son una señal clara de que el América ya está pensando en el Apertura 2026, y lo está haciendo con inteligencia. Si la directiva concreta alguna de estas incorporaciones, el equipo llegaría al siguiente torneo con mayor profundidad en el mediocampo y con jugadores acostumbrados a competir bajo presión. El escenario ideal para un club que no se permite bajar la guardia.

