Preocupación por Isis Sio: boxeadora de 19 años permanece en coma tras ser noqueada

La preocupación crece con el paso de las horas en el mundo del boxeo. Isis Sio , boxeadora filipina de 19 años, permanece en coma inducido después de ser noqueada en el primer round de su pelea del sábado por la noche en San Bernardino, California. Se trata de un episodio que cambió por completo el tono de una cartelera que apenas comenzaba y que hoy mantiene en alerta a aficionados, promotores y entrenadores por la gravedad de lo ocurrido.

Todo pasó demasiado rápido, y quizá por eso la escena resultó todavía más impactante. Sio enfrentaba a Jocelyn Camarillo en una pelea pactada dentro de una función organizada por ProBox TV en el National Orange Show Event Center, pero el combate apenas duró 78 segundos antes de terminar con un castigo que dejó a la joven sin respuesta, acorralada contra las cuerdas y sometida por una ofensiva que obligó al réferi Ivan Guillermo a detener las acciones de inmediato.

Isis Sio, boxeadora en coma: qué ocurrió

La secuencia posterior al nocaut fue la que terminó de estremecer a todos los presentes. Después de recibir la combinación final, Isis Sio convulsionó sobre la lona y tuvo que ser retirada en camilla del ring para ser trasladada de urgencia al Loma Linda University Health, centro médico en el que los doctores decidieron inducirle un coma como parte del manejo de una condición neurológica delicada tras el fuerte impacto recibido en la cabeza.

Desde entonces, el foco dejó de estar en el resultado deportivo y se trasladó por completo a su estado de salud. Distintos reportes coinciden en que la joven quedó bajo observación médica intensiva después de la pelea, mientras la noticia comenzó a recorrer medios de Estados Unidos y del extranjero por tratarse de una boxeadora muy joven.

La promotora también reaccionó públicamente una vez que se conoció la gravedad del caso. Garry Jonas, director ejecutivo de ProBox TV, difundió un mensaje en el que expresó que toda la organización estaba orando por la pronta recuperación de Sio y que sus pensamientos estaban con la peleadora y su familia, una postura que reflejó el tamaño de la inquietud que se generó dentro y fuera de la función tras lo ocurrido en California.

Nocaut de Isis Sio: por qué conmociona al boxeo

El caso de Isis Sio no ha causado impacto solo por la violencia del nocaut, sino también por el momento de su carrera en el que ocurrió. La filipina debutó como profesional en septiembre de 2025 y llegó a esta pelea con un récord de una victoria y tres derrotas, un recorrido todavía corto para una peleadora que apenas estaba intentando abrirse paso dentro de la división minimosca y que ahora enfrenta la pelea más dura, lejos de los reflectores del ring.

Hay otro dato que ha alimentado el debate en el ambiente boxístico. Antes de esta derrota ante Camarillo, Sio ya había perdido por nocaut en enero de 2026 frente a Perla Bazaldua, por lo que su situación volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los tiempos de recuperación, la evaluación médica posterior a un castigo severo y la responsabilidad de las comisiones y promotoras cuando una peleadora joven regresa al ring tras una derrota de alto desgaste.

También se ha revisado con lupa el tipo de rival que tuvo enfrente aquella noche. Jocelyn Camarillo llegaba invicta con seis triunfos y con un historial amateur destacado, incluido un pasado como campeona nacional en tres ocasiones, factores que para muchos analistas marcaban una diferencia de desarrollo competitivo frente a una boxeadora con experiencia profesional mucho más limitada y todavía en proceso de formación dentro del circuito rentado.

Por eso la conmoción alrededor del nombre de Isis Sio ha ido mucho más allá del resultado de una pelea preliminar. El boxeo vuelve a mirar de frente su propia fragilidad cada vez que una atleta tan joven termina hospitalizada tras un nocaut, y en este caso el impacto ha sido todavía mayor porque la víctima no era una veterana curtida en guerras largas, sino una promesa de 19 años cuya historia apenas comenzaba y que hoy mantiene en vilo a todo el deporte.

