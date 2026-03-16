Concacaf Champions Cup martes 17 de marzo: horarios en Estados Unidos

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una fase decisiva con los partidos del martes 17 de marzo, donde Alajuelense, LAFC, Cruz Azul y Monterrey disputarán encuentros clave rumbo a los cuartos de final del torneo. Los aficionados latinos en Estados Unidos tendrán dos duelos de alto nivel en la agenda, con equipos protagonistas de Liga MX, MLS y Centroamérica peleando por seguir con vida en la competencia continental. Tras los intensos partidos de ida, ambas series llegan abiertas y con expectativas altas, lo que convierte esta jornada en una de las más atractivas de la semana en el futbol de Concacaf.

El primer duelo enfrentará a LAFC contra Alajuelense, mientras que más tarde Cruz Azul y Monterrey protagonizarán un choque entre dos de los clubes más fuertes del futbol mexicano. Ambos partidos pueden marcar el rumbo del torneo en esta etapa eliminatoria.

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¿A qué hora se juegan Alajuelense vs LAFC y Cruz Azul vs Monterrey en Estados Unidos?

La agenda de la Concacaf Champions Cup del martes 17 de marzo presenta dos partidos con horarios ideales para la audiencia latina en Estados Unidos, especialmente para quienes siguen de cerca el desempeño de clubes de MLS y Liga MX en torneos internacionales.

Alajuelense vs LAFC

8:00 PM (Centro)

9:00 PM (Este)

6:00 PM (Pacífico)

Cruz Azul vs Monterrey

10:00 PM (Centro)

11:00 PM (Este)

8:00 PM (Pacífico)

Ambos encuentros forman parte de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, una etapa en la que cada detalle puede marcar la diferencia para avanzar a la siguiente ronda.

Así llegan las series tras los partidos de ida en Concacaf Champions Cup

El duelo entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense dejó sensaciones interesantes en el partido de ida. El conjunto costarricense logró un empate 1-1 en Los Ángeles, un resultado que mantiene la serie completamente abierta.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez mostró carácter en territorio estadounidense y ahora sabe que tiene opciones reales de competir por el pase. Con el criterio del gol de visitante aún vigente en la serie, un empate sin goles podría favorecer al equipo rojinegro en el desenlace.

Por su parte, el enfrentamiento entre Cruz Azul y Monterrey fue uno de los partidos más emocionantes de la fase. La escuadra celeste consiguió un triunfo 3-2 como visitante tras un encuentro lleno de intensidad.

Erik Lira abrió el marcador para Cruz Azul, pero Ricardo de la Rosa respondió con un doblete para Rayados que parecía encaminar el resultado. Sin embargo, el conjunto capitalino reaccionó en los minutos finales con un penal convertido por Gonzalo Piovi y un gol decisivo de Nicolás Ibáñez.

Con ese resultado, la serie queda abierta y promete otro capítulo lleno de emoción.

Los partidos se disputarán el martes 17 de marzo, con Alajuelense vs LAFC programado primero y Cruz Azul vs Monterrey más tarde, en una jornada que podría definir a dos nuevos clasificados a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.