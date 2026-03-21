Texas, Los Ángeles y Nueva York: los hoteles desde los que puedes irte caminando a los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 desata una enorme locura entre los aficionados que buscan asegurar su hospedaje temprano. Existe un auge del turismo deportivo donde la gente viaja exclusivamente para estos magnos eventos. Sin embargo, la verdadera prioridad es encontrar hoteles para ir caminando.

La propia FIFA y los organizadores locales recomiendan encarecidamente utilizar el transporte público masivo para evitar el tráfico vehicular y la falta de estacionamiento. Sin embargo, depender de trenes o autobuses repletos de gente puede resultar agotador después del silbatazo final. Por ello, asegurar una habitación a pasos del recinto es invaluable.

Muchos listados recomiendan propiedades de gran prestigio que no resultan prácticas para el aficionado común. Por ejemplo, lugares como The Dominick en Nueva York ofrecen vehículos privados, mientras que el exclusivo Sofitel destaca por su ubicación céntrica, pero definitivamente no es peatonal. .

Hoteles en Texas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el estado texano, la misión de encontrar hospedaje a pasos del Houston Stadium es totalmente posible. El nombre más claro para el aficionado es Holiday Inn Houston S - NRG Area - Med Ctr by IHG, a unas 0.4 millas del recinto. Esta cercanía garantiza un regreso tranquilo.

La ciudad de Arlington albergará emocionantes encuentros en el Dallas Stadium, y ahí la lista también ofrece nombres concretos. El Loews Arlington Hotel es un resort de lujo situado a solo 0.6 millas de las puertas de acceso. Un huésped documentó que este trayecto se recorre en apenas diez minutos.

Cerca de allí también resaltan Drury Plaza Hotel Dallas Arlington y Holiday Inn Arlington NE-Rangers Ballpark, ambos a 0.9 millas del recinto. Aquí el detalle clave es la ciudad exacta de alojamiento. The Zoe Report menciona propiedades llamativas como Hotel Swexan, pero estos lujosos complejos en Dallas no son caminables.

Los Ángeles y Nueva York: Hoteles Copa Mundial de la FIFA 2026

En la costa oeste, las autoridades han anunciado servicios especiales de Metro para llevar a los fans al Los Ángeles Stadium. Para evitar esas multitudes, la joya de la corona es The Anthem Los Angeles Stadium District, Tapestry by Hilton. Esta propiedad estilo boutique se ubica a 0.6 millas de distancia.

Si buscas alternativas diferentes cerca del mismo estadio, también entran en la conversación Elev8 Hotel Los Angeles y Crestridge Inn, situados a 0.9 y 0.8 millas respectivamente. Aun así, The Anthem se distingue porque combina una cercanía comprobada con una descripción editorial clara sobre su vínculo directo al distrito deportivo.

Para los partidos en la costa este, el New York New Jersey Stadium se ubica en East Rutherford. Las autoridades locales implementarán una línea de tren exclusiva llamada Meadowlands Rail Line, donde curiosamente solo permitirán abordar a los fanáticos que tengan un boleto oficial para el partido del torneo.

Quienes busquen caminar al estadio y evitar las filas del tren deben descartar Manhattan y enfocarse en Meadowlands. La opción mejor sustentada es el Hampton Inn Carlstadt-At The Meadowlands, un hotel reportado a unas 0.5 millas del estadio. Esta distancia te garantizará llegar rápido a las puertas del encuentro.

Finalmente, en ese mismo perímetro destacan el Holiday Inn Express Hotel & Suites Meadowlands Area by IHG y el Extended Stay America Suites Meadowlands East Rutherford. Elegir estos recintos te brindará una experiencia inolvidable, demostrando que la ubicación estratégica termina valiendo mucho más que cualquier vista panorámica de la ciudad.

Al final del día, asegurar tu alojamiento cerca de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es solo un lujo, sino una verdadera estrategia logística. Mientras miles de aficionados lidiarán con largas filas en las estaciones de transporte o el tráfico agobiante de los estacionamientos, tú tendrás la libertad de salir de tu cuarto y unirte directamente a la fiesta. Invertir en estos hoteles te brindará una tranquilidad que transformará por completo tu experiencia mundialista.

