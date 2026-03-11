Copa Mundial de la FIFA: AQUÍ ESTARÁN los Fan Festival en Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vivirá dentro de los estadios. Millones de aficionados podrán seguir los partidos a través del FIFA Fan Festival en Estados Unidos, un evento oficial de la Copa Mundial de la FIFA que transformará plazas, parques y lugares emblemáticos en grandes zonas de celebración del futbol. Durante el torneo, varias ciudades estadounidenses albergarán pantallas gigantes, conciertos, actividades culturales y experiencias para los aficionados, permitiendo que los seguidores latinos disfruten del ambiente mundialista incluso si no tienen boletos para los partidos. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el país norteamericano concentrará la mayor cantidad de sedes del FIFA Fan Festival de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este formato se ha convertido en una tradición del torneo desde hace más de dos décadas, creando espacios masivos donde el futbol se vive con la misma intensidad que dentro del estadio.

¿Qué es el FIFA Fan Festival de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El FIFA Fan Festival nació oficialmente en la Copa Mundial de la FIFA de 2002 en Corea del Sur y Japón, cuando la FIFA decidió instalar pantallas gigantes en espacios públicos para que los aficionados pudieran ver los partidos juntos. Con el paso de los años, el concepto evolucionó hasta convertirse en una experiencia cultural completa.

En el FIFA Fan Festival de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados encontrarán mucho más que transmisiones en vivo. Habrá conciertos, actividades interactivas, zonas gastronómicas, exhibiciones deportivas y eventos especiales relacionados con el futbol.

Para el público latino que vive en Estados Unidos, estos espacios serán una oportunidad ideal para reunirse, apoyar a sus selecciones y vivir la Copa Mundial de la FIFA con un ambiente similar al de las grandes plazas futboleras del planeta.

Además, el acceso suele ser gratuito o con costos mínimos, lo que convierte al Fan Festival en una alternativa muy popular para quienes desean experimentar el torneo sin pagar entradas de estadio.

Ciudades de Estados Unidos donde habrá FIFA Fan Festival en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estados Unidos tendrá al menos diez sedes del FIFA Fan Festival durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidas en distintas regiones del país para acercar el evento a millones de aficionados.

Entre las ciudades confirmadas destacan:



Atlanta – Centennial Olympic Park

Boston – City Hall Plaza

Dallas – Fair Park

Houston – East Downtown

Kansas City – National World War I Museum and Memorial

Los Angeles – Los Angeles Memorial Coliseum

Miami – Bayfront Park

Philadelphia – Fairmount Park

San Francisco / Bay Area – posibles sedes en San Jose o Moscone Center

Seattle – Seattle Center y otras ciudades del estado de Washington

Algunas regiones incluso ampliarán el concepto con múltiples sedes regionales, permitiendo que más aficionados participen en la fiesta del futbol.

En el caso de Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium, el Fan Festival tendrá un formato especial. Se planean eventos en Queens entre el 17 y 28 de junio y posteriormente en Manhattan entre el 4 y 19 de julio, coincidiendo con las etapas decisivas del torneo.

Además de Estados Unidos, México y Canadá también tendrán sus propios FIFA Fan Festival. En territorio mexicano se celebrarán en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, mientras que en Canadá estarán en Toronto y Vancouver.

Así, la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en una verdadera fiesta continental, donde el futbol se vivirá tanto dentro como fuera de los estadios.