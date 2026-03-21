La promesa de Fernando Tatis Jr. a los Padres de San Diego tras el Clásico Mundial con Dominicana

Después del Clásico Mundial de Béisbol 2026 todo parece haber vuelto a la normalidad en el béisbol, pues se avecina la temporada 2026 de la MLB y Fernando Tatis Jr. viene de cerrar el torneo internacional como una de las caras más visibles de República Dominicana, fortaleciendo su figura rumbo a un largo año con los Padres de San Diego.

El jardinero derecho aseguró que la intensidad, la vibra del clubhouse y el orgullo de representar a su país le dejaron una energía que ahora quiere trasladar al calendario de Grandes Ligas.

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Fernando Tatis Jr. enciende el modo MLB con Padres de San Diego

El patrullero derecho del conjunto religioso explicó que la experiencia con la selección dominicana fue especial y le permitió reconectar con una versión del béisbol que se vive con el corazón en la mano. El pelotero destacó que el torneo le dejó una sensación de compromiso total porque en cada juego sintió la presión de un país entero detrás de él.

También dejó claro que no piensa bajar el ritmo cuando vuelva a vestir el uniforme de los Padres de San Diego. Su mensaje fue directo acerca de que quería llevar esa misma chispa al club, entendiendo que la temporada de MLB era “un maratón”.

Durante el torneo, Fernando Tatis Jr. fue uno de los mejores jugadores de República Dominicana y terminó incluido como jardinero derecho en el equipo ideal del certamen. Su producción fue formidable, dejando línea de .400/.538/.700 con par de cuadrangulares y 11 carreras producidas.

También conectó un grand slam histórico para República Dominicana que contribuyó a que la selección instaurara una nueva marca de bambinazos en una sola edición del Clásico Mundial con 14.

República Dominicana y el golpe de Estados Unidos

La historia del torneo dominicano tuvo un final duro. República Dominicana quedó eliminada a manos de Estados Unidos en semifinales, tras caer 2-1 en un duelo cerrado que frenó su camino hacia la final.

Dominicana, que había llegado con una de las alineaciones más poderosas del torneo, se quedó a un paso de pelear por el campeonato tras un duelo en el que sus principales figuras no pudieron batear como venían acostumbrando en todo el evento.

Aun así, la eliminación no borró todo el aporte que ofreció Fernando Tatis Jr. en el diamante. Su torneo dejó la imagen de un jugador más maduro, más concentrado y con hambre de seguir produciendo para su país y para los Padres de San Diego.