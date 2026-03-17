Final del WBC 2026: cuándo y dónde se juega USA vs Venezuela

El béisbol tiene una cita con la historia. Este martes 18 de marzo, USA y Venezuela se verán las caras en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC 2026 ) , un partido que promete emociones de primer nivel y que tiene a toda la comunidad beisbolera pendiente de Miami. Para Venezuela, se trata de un momento sin precedentes; para Estados Unidos, una nueva oportunidad de demostrar que el título conseguido en 2017 no fue casualidad.

Team Venezuela vs. Team USA



The conclusion to an unforgettable tournament is tonight 🌎



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Final WBC 2026: horario y sede del USA vs Venezuela

La gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará este martes 18 de marzo en el loanDepot Park, estadio de los Miami Marlins, con primer lanzamiento programado para las 8:00 p.m., hora del Este (ET). Para quienes estén en la zona horaria del Centro, el juego comenzará a las 7:00 p.m., y para los de la Costa Pacífica, a las 5:00 p.m.. Miami fue la sede elegida para toda la fase final del torneo —incluyendo cuartos de final, semifinales y la gran final— y el loanDepot Park ya ha sido escenario de partidos históricos en ediciones anteriores del Clásico.

El torneo , que arrancó el 4 de marzo, reunió a 20 selecciones repartidas en cuatro grupos en distintas ciudades: San Juan (Puerto Rico), Houston (Texas), Tokio (Japón) y la propia Miami. Desde los grupos hasta la recta final, el campeonato no ha dejado de entregar sorpresas, y este juego de campeonato llega como colofón de dos semanas de béisbol de altísimo nivel.

Cómo clasificaron USA y Venezuela a la final del WBC 2026

El camino de Estados Unidos no fue sencillo. El equipo que cuenta con estrellas como Aaron Judge y Bobby Witt Jr. arrancó el torneo en Houston dentro del Grupo B, pero sufrió un tropiezo inesperado al caer 8-6 ante Italia, lo que lo puso al borde de la eliminación. Sin margen para el error, los estadounidenses se repusieron y derrotaron a Canadá por 5-3 con contribuciones clave de Pete Crow-Armstrong y Brice Turang para avanzar a semifinales. Ya en Miami, enfrentaron a una República Dominicana invicta en grupos y la eliminaron por 2 carreras a 1 en un duelo de pitcheo cerrado, consiguiendo así su boleto a la final y alcanzando su tercera final consecutiva en el torneo.

Venezuela, por su parte, escribió las páginas más emocionantes del torneo. La Vinotinto fue parte del Grupo D junto a República Dominicana, Países Bajos e Israel, ganando tres de sus cuatro encuentros con victorias ante Países Bajos (6-2), Israel (11-3) y Nicaragua (4-0), aunque cedió ante los dominicanos (7-5). En cuartos de final, la selección venezolana protagonizó uno de los duelos más intensos al vencer 8-5 a Japón, la potencia asiática liderada por Shohei Ohtani, en un partido donde los venezolanos estuvieron abajo en el marcador y lo dieron vuelta.

En semifinales, enfrentaron a Italia —la "cenicienta" del torneo— y se impusieron 4-2 gracias a un jonrón de Eugenio Suárez en la cuarta entrada y un rally de tres carreras en el séptimo inning liderado por Ronald Acuña Jr. y Michael García. Con esa victoria, Venezuela pisó por primera vez en su historia la final de un Clásico Mundial de Béisbol, superando incluso el hito logrado en 2009 cuando llegaron a las semifinales.

El manager venezolano Omar López ha llevado a este grupo a donde ninguna generación anterior pudo llegar, y el ambiente en el loanDepot Park promete ser eléctrico con miles de venezolanos en las gradas de Miami.

El historial entre Venezuela y Estados Unidos en el WBC

Antes de esta final, ambas selecciones ya se habían visto las caras en cuatro ocasiones dentro del Clásico Mundial, todas ellas en las ediciones de 2009 y 2017. El balance historial es parejo pero favorable a los estadounidenses: tres victorias para USA por dos de Venezuela. Los dos triunfos venezolanos llegaron precisamente en 2009, cuando la Vinotinto fue capaz de dejar tendido al gigante del norte no una sino dos veces, primero en primera ronda (5-3) y luego en segunda ronda (10-6), logrando así llegar hasta las semifinales de aquella edición.

Estados Unidos respondió en 2017, cuando el encuentro en la segunda ronda terminó 4-2 a favor de los norteamericanos, un resultado que fue parte del camino hacia el título que finalmente levantaron ese año.

En 2023, la historia tuvo un nuevo capítulo. Estados Unidos eliminó a Venezuela 9-7 en cuartos de final en Miami, en un partido de alto voltaje que dejó con el corazón roto a la Vinotinto. Esa derrota fue, paradójicamente, el motor que encendió la determinación de la selección venezolana para llegar más lejos en 2026. Ahora, con el registro histórico en 3-2 a favor de los estadounidenses, Venezuela tiene la oportunidad de igualarlo y, de paso, conquistar su primer título mundial en la misma ciudad donde fue eliminada hace tres años.

