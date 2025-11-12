Flamengo prepara oferta para fichar a James Rodríguez

El Flamengo de Brasil estaría siguiendo de cerca la situación de James Rodríguez, quien quedó libre tras finalizar su contrato con Club León. El mediocampista colombiano, de 34 años, podría vivir un nuevo capítulo en su carrera y el fútbol sudamericano aparece como un destino atractivo, con el Mengao como uno de los principales interesados, según reportó el periodista Ekrem Konur.

La etapa del “10” en México llegó a su fin. El Club León, confirmó su salida tras el último partido del torneo Apertura 2025. James deja la Liga MX con destellos de su talento, pero sin lograr la regularidad esperada. Ahora, el mercado de invierno se presenta como una nueva oportunidad para el exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

MLS, México y Brasil compiten por el fichaje del colombiano

El periodista Ekrem Konur adelantó en su cuenta de X que Flamengo, América, Tigres, Toronto FC, LA Galaxy, New York City FC y Orlando City estarían analizando la posibilidad de contratar al mediocampista cafetero.

“James Rodríguez dejará el Club León al finalizar su contrato en diciembre. Se espera que fiche por un club de la MLS, con interés de LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC. América, Tigres, NYCFC y Flamengo también están monitoreando la situación”, publicó Konur.

El atractivo de la MLS radica no solo en el aspecto económico, sino también en la cercanía al Mundial 2026, una vitrina donde James buscaría llegar en ritmo competitivo con la Selección Colombia, que disputará amistosos contra Australia y Nueva Zelanda en las próximas semanas.

Por su parte, Flamengo, finalista de la Copa Libertadores, vería en James un refuerzo de lujo para potenciar su plantel de estrellas, que incluye nombres como Giorgian De Arrascaeta y Pedro.

Un futuro incierto, pero con grandes opciones

Aunque James Rodríguez no ha emitido declaraciones oficiales sobre su próximo destino, fuentes cercanas al jugador aseguran que evaluará propuestas de Brasil, México y Estados Unidos antes de tomar una decisión definitiva.

Lo cierto es que, a seis meses del Mundial, James sigue despertando interés internacional y mantiene su vigencia en el mercado global. Su calidad y experiencia lo convierten en un jugador deseado por clubes que buscan un salto de jerarquía y marketing.