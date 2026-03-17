Hansi Flick sorprende al hablar de su retiro como entrenador

Hansi Flick aprovecho la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final de Champions League ante el Newcastle United para hablar sobre su futuro en el Barcelona y su retiro como entrenador profesional.

🚨 Hansi Flick confirms that FC Barcelona will be the final club of his career 💙❤️



As anticipated by Joan Laporta, the German coach is set to sign a contract extension until 2028 📝 pic.twitter.com/IvnjgwQxUa — SportyTV (@SportyTV) March 17, 2026

El técnico alemán, de 61 años, admitió sin rodeos que el FC Barcelona será el último club que dirija antes de retirarse de la actividad. Se trata de una declaración que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a todos los asistentes.

El encuentro de este miércoles en el Spotify Camp Nou llega marcado por el empate a uno que dejó la ida en Newcastle. Con el marcador global abierto, cualquier resultado es posible, y la presión sobre Flick es máxima. Aun así, el entrenador de Heidelberg encontró un momento para hablar de algo más profundo que la táctica o el once inicial.

Flick y su retiro: el Barcelona como destino final

Los máximos goleadores en la historia de la Champions League

Al ser consultado sobre su futuro y por la posible renovación de su contrato más allá de 2027, Flick no esquivó la respuesta. "Me gusta trabajar aquí. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Será mi último club, mi último trabajo, y eso me alegra", afirmó el entrenador con una calma que dejó sin palabras a los presentes.

Fue una declaración de amor al club azulgrana, pero también una ventana abierta hacia el final de su carrera como entrenador profesional. Flick aclaró que antes de hablar de renovación necesita conversar con su familia, y fue enfático en que el momento para esas negociaciones llegará, pero no esta semana. "Primero tenemos un partido muy importante. Habrá tiempo para todo lo demás", señaló.

El presidente Joan Laporta, recién reelegido con el 68.18% de los votos en las elecciones del club, ya había adelantado en una entrevista con RAC1 que las conversaciones para extender el vínculo de Flick hasta 2028 iban por buen camino. "Está de acuerdo y anunciaremos el acuerdo pronto, porque se siente muy cómodo aquí", declaró Laporta. Sin embargo, el propio técnico prefirió enfriar las expectativas y poner el foco en lo inmediato.

Barcelona vs Newcastle: la prioridad de Hansi Flick

La eliminatoria de octavos de final ante el Newcastle no da margen para distracciones. El empate 1-1 de la ida en St. James' Park obliga al Barça a hacer valer su condición de local en el Camp Nou si quiere avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Flick fue claro, esta semana es demasiado importante para que los temas de despacho opaquen lo que ocurre en el campo.

El técnico alemán llegó al Barcelona en el verano de 2024 y en su primera temporada ya conquistó un doblete doméstico, ganando tanto la liga como la copa. Es un historial que habla por sí solo y que justifica la confianza que Laporta ha depositado en él. Antes del Barça, Flick dirigió al Bayern Múnich y logró el triplete en 2020, además de hacerse cargo de la selección alemana hasta 2023.

Con ese currículum encima de la mesa y la estabilidad que proyecta en el vestuario, sus palabras cobran aún más peso. No son las de un entrenador que está de paso o que tiene los ojos puestos en otra oferta. Son las de alguien que encontró en el Barcelona no solo un proyecto deportivo, sino un lugar donde quiere terminar su historia en el fútbol.

El partido del miércoles ante el Newcastle es, en ese sentido, mucho más que una eliminatoria europea. Es otro capítulo de una historia que, según el propio Flick, tiene final escrito en Barcelona.

