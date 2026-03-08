Flick se mete en la élite del Barça: Top 2 en sus primeros 100 partidos

En el Barcelona, los entrenadores no se miden solo por estilo; se miden por resultados. Y hay un corte que suele revelar más de lo que parece: los primeros 100 partidos. Es el tramo donde ya no alcanza con “la idea”, porque la exigencia del club pide títulos, estabilidad y un promedio de puntos que sostenga al equipo en la pelea de todo.

Te puede interesar: !BOMBAZO! El defensa de la Premier League que busca el Barcelona

Los mejores entrenadores del Barcelona tras 100 partidos

Hansi Flick ya se ubica como el segundo mejor técnico del Barcelona en sus primeros 100 partidos, al combinar 4 títulos con un promedio de 2.34 puntos por partido. Solo Luis Enrique aparece por encima, con 2.51 puntos y 7 trofeos en ese mismo corte. El dato retrata el impacto inmediato de Flick: no solo ganó, también sostuvo un ritmo de puntos que lo pone en conversación histórica.

La tabla también permite dimensionar el lugar que ocupa Flick frente a otros proyectos legendarios. Pep Guardiola aparece tercero con 2.32 y 7 títulos, una referencia gigante en el club. Debajo se ubican nombres de peso como Helenio Herrera (2.28), Ernesto Valverde (2.27) y Xavi (2.09). Incluso figuras fundacionales como Johan Cruyff quedan más abajo en promedio de puntos, lo que no elimina su legado, pero sí subraya lo difícil que es sostener un arranque tan productivo en el Barça.

Mejores entrenadores del Barça tras sus primeros 100 partidos:



Luis Enrique — 7 títulos — 2.51 PPP Flick — 4 títulos — 2.34 PPP Guardiola — 7 títulos — 2.32 PPP Herrera — 5 títulos — 2.28 PPP Valverde — 4 títulos — 2.27 PPP Xavi — 2 títulos — 2.09 PPP Cruyff — 2 títulos — 2.05 PPP Rijkaard — 4 títulos — 1.99 PPP Daucik — 5 títulos — 1.99 PPP Venables — 1 título — 1.90 PPP



Real Madrid 1-2 Barcelona | RESUMEN Y GOLES | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

Te puede interesar: Barcelona vence a Athletic de Bilbao con golazo de Yamal y se distancia del Real Madrid