La MLS ACECHA a Pumas: quieren a ESTE JUGADOR en Portland

La MLS vuelve a mirar hacia la Liga MX, y esta vez el foco apunta directo a los Pumas de la UNAM quienes perdieron el invicto ante Toluca recientemente. El nombre es José Caicedo, mediocampista colombiano de 23 años que ya tiene sobre la mesa una oferta formal para emigrar al futbol de Estados Unidos, específicamente al Portland Timbers.

El escenario, sin embargo, no es tan simple. Mientras el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez habría dado luz verde a su salida, la directiva comandada por Antonio Sancho mantiene la postura de no dejarlo ir en pleno torneo. Una decisión que abre interrogantes en el entorno auriazul.

¿Pumas dejará salir a José Caicedo a la MLS con Portland Timbers?

La intención del jugador es clara: buscar minutos y continuidad. En el actual Clausura 2026, Caicedo apenas ha sumado 40 minutos repartidos en tres apariciones como relevo ante Querétaro, Santos y Monterrey. Números que reflejan su rol secundario dentro del plantel.

Ante ese panorama, la oferta del Portland Timbers representa una oportunidad deportiva. El club de la MLS busca reforzar su mediocampo tras un inicio irregular y considera que el perfil del colombiano encaja en su proyecto.

El punto de fricción está en la estructura interna de Pumas. Efraín Juárez ya habría conversado con el futbolista y aprobado su salida, entendiendo que necesita jugar. Sin embargo, la directiva no comparte esa visión y mantiene bloqueada cualquier negociación.

La tensión directiva en Pumas y el impacto en la Liga MX

No es la primera vez que surgen diferencias entre la parte deportiva y administrativa en Pumas. El reciente debate por la continuidad de Keylor Navas dejó señales de una comunicación que no siempre fluye en la misma dirección.

En este contexto, la posible salida de José Caicedo a la MLS no solo es un movimiento de mercado; también es un termómetro del manejo institucional en Ciudad Universitaria. Para la Liga MX, perder talento joven en pleno torneo siempre genera cuestionamientos.

Desde la perspectiva del futbol estadounidense, el interés del Portland Timbers confirma la tendencia: la MLS continúa rastreando talento sudamericano que milita en México, apostando por jugadores en etapa de crecimiento y con margen de proyección.

La decisión final está en manos de la directiva universitaria. Si prioriza la estabilidad interna o el desarrollo individual del jugador será clave para el desenlace.

Para la afición latina en Estados Unidos, especialmente en el noroeste del país, la llegada de un colombiano joven como Caicedo podría fortalecer la identidad del Portland Timbers y ampliar su conexión con la comunidad hispana.

Por ahora, la MLS espera. Pumas decide. Y Caicedo aguarda una resolución que puede cambiar el rumbo de su carrera.