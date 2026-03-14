La sorprendente confesión de Gareth Bale sobre cómo era compartir vestuario con Cristiano Ronaldo

Gareth Bale volvió a hablar de su etapa en el Real Madrid y esta vez se detuvo en un tema que durante años fue motivo de rumores que alegaban una mala relación entre los máximos referentes del equipo.

Lejos de los relatos de una “convivencia imposible” entre estrellas, el galés aseguró que su relación con Cristiano Ronaldo fue más profesional que otra cosa y que la clave siempre estuvo en la mentalidad competitiva del portugués.

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En una charla reciente en el podcast británico The Overlap , Bale dejó claro: “todos nos llevábamos muy bien en el vestuario, nunca hubo problemas”, una frase que aplacó muchos de los comentarios que se leían por redes sociales hace par de años.

Según Gareth Bale, compartir equipo con Cristiano significaba convivir con una obsesión constante por el gol y por el rendimiento máximo en cada entrenamiento y en cada partido. El exdelantero explicó que el portugués tenía una mentalidad “extremadamente competitiva” y que esa intensidad se notaba en el día a día, desde los juegos de LaLiga hasta las noches de Champions.

Para Bale, esa exigencia, lejos de romper el grupo, elevó el nivel de todos porque la presencia de una figura así obligaba a los demás a seguirle el paso.

Gareth Bale y Cristiano Ronaldo en la era de la BBC

La etapa de la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) coincidió con una de las épocas más exitosas en la historia reciente del Real Madrid, con cuatro títulos de Champions League en cinco años.

Gareth Bale recordó que ese tridente funcionaba porque cada uno entendía su rol, contando con Cristiano como principal referente pero también sabiendo que se apoyaban entre todos para conseguir los objetivos, pensando en el equipo más que en la individualidad.

En ese contexto, recalcó que dentro del grupo existía un respeto profesional muy claro, incluso cuando las cámaras buscaban cualquier gesto para hablar de egos. El galés insistió en que no hubo “problemas” en el sentido de conflictos abiertos, sino situaciones propias de un vestuario lleno de campeones y personalidades fuertes.

Para él, la clave fue que cada jugador entendía que el objetivo colectivo estaba por encima de cualquier cuestión individual, por más grande que fuera el nombre de Cristiano o de cualquier otra figura.

“Sabíamos nuestros roles. Si el tiro libre era desde la derecha, lo pateaba yo; si era desde la izquierda, lo hacía Cristiano”, explicó Bale. Incluso reveló que cuando la falta quedaba en una zona más centrada, alguno de los dos podía decir que la decisión se resolvía con “piedra, papel o tijera”.

La salida de Cristiano

El impacto que tuvo la salida de Cristiano Ronaldo en 2018 fue notorio, ese año cuando el portugués dejó el Real Madrid rumbo a la Juventus después de conquistar la tercera Champions consecutiva en Kiev.

Aquel adiós significó el cierre de un ciclo irrepetible, en el que el club construyó su dominio europeo alrededor de CR7. Sin embargo, también fue el inicio de un periodo de transición en el que el equipo intentó redistribuir responsabilidades ofensivas para entrar en una nueva era “post-Cristiano”.