Red Bull desata polémica: le quitan apodo a Sergio ‘Checo’ Pérez

El Gran Premio de Brasil 2025 dejó emociones y también polémica fuera de la pista. El protagonista no fue Max Verstappen ni Oscar Piastri, sino Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, quien terminó séptimo y fue apodado por su ingeniero como el nuevo “Ministro de Defensa”.

El problema es que ese sobrenombre pertenece desde hace años al mexicano Sergio “Checo” Pérez, ídolo de Red Bull y de millones de fanáticos latinos de la Fórmula 1. En redes sociales, el apodo causó una auténtica tormenta digital: los seguidores de Checo lo tomaron como una falta de respeto y un intento de “borrarlo” del legado de la escudería.

“Sólo hay un Ministro de Defensa y se llama Checo Pérez”, fue una de las frases más repetidas entre los miles de comentarios en X (antes Twitter).

El origen del apodo “Ministro de Defensa” de Checo Pérez

El apodo nació en Abu Dhabi 2021, cuando Sergio Pérez defendió heroicamente su posición ante Lewis Hamilton, ayudando a su compañero Max Verstappen a recortar distancia y, finalmente, ganar su primer campeonato mundial.

Aquel día, Checo se ganó la admiración del mundo: con neumáticos desgastados, resistió los ataques del siete veces campeón del mundo durante dos vueltas, frenando su ritmo y permitiendo que Verstappen volviera a la pelea. Desde entonces, la Fórmula 1 lo bautizó como el “Ministro de Defensa de México”, un título que forma parte de su identidad deportiva.

Por eso, cuando el ingeniero de Liam Lawson, Ernesto Desiderio, dijo por radio “Ministro de Defensa de Nueva Zelanda”, los aficionados lo tomaron como una falta de respeto hacia el legado del tapatío.

Liam Lawson, el “nuevo ministro” que encendió las redes

Lawson tuvo un fin de semana brillante en Interlagos, resistiendo ataques de Hulkenberg y Hadjar para terminar séptimo. Sin embargo, la felicitación de su ingeniero no cayó bien entre los fans de Checo, sobre todo porque el neozelandés le quitó el asiento en Red Bull en la temporada 2025.

El apodo, que nació de una hazaña inolvidable, parece ahora tener dueño compartido… pero para la afición mexicana, Checo Pérez sigue siendo el único y verdadero “Ministro de Defensa”.