Ivanka Trump orgullosa de sus hijos que salieron al campo con Messi

En el cruce donde el fútbol se encuentra con la alta sociedad, Ivanka Trump protagonizó una de las estampas más comentadas del fin de semana. La hija del presidente no solo asistió al efervescente partido del Inter Miami, sino que fue testigo de un momento familiar inolvidable: sus tres hijos, Arabella, Joseph y Theodore, fungieron como acompañantes de campo de los jugadores antes de la histórica victoria del Inter Miami sobre el Nashville SC.

El DRV PNK Stadium se convirtió en el escenario de un triunfo categórico que selló el pase del Inter Miami a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. Pero para la familia Kushner-Trump, el verdadero highlight fue ver a los pequeños entrar al césped junto a figuras de la talla de Sergio Busquets y, por supuesto, el inigualable Lionel Messi. Ivanka, visiblemente orgullosa, grabó el desfile desde las gradas.

Negocios y política en la banda

Durante el encuentro, Ivanka no estuvo lejos de la cúpula directiva, pues se la vio conversando animadamente con el copropietario del equipo, Jorge Mas. Tras el pitido final, se unió a las celebraciones en el campo, mezclándose con otros rostros conocidos.

Esta aparición se produce en un momento de notable efervescencia mediática para su familia. Recientemente, se ha hecho eco la noticia de que su padre, el presidente Donald Trump, ha expresado su deseo de que el nuevo estadio de los Washington Commanders, equipo de la NFL, lleve su nombre. Un portavoz de la Casa Blanca incluso afirmó que el propio presidente considera que "es lo que probablemente sucederá".

El doblete que iluminó la noche

Leo Messi demostró por qué es el motor indiscutible del equipo, abriendo el marcador en el minuto 10 con un golazo de antología, un disparo potente y colocado al ángulo inferior desde fuera del área. El astro no se conformó y, 29 minutos después, aprovechó un desliz del portero rival, Joe Willis, para firmar su doblete.

Los dos tantos adicionales de Tadeo Allende en la segunda mitad solo sirvieron para sellar una goleada que proyecta al Inter Miami como un serio aspirante al título.

Mientras la familia Trump-Kushner celebra la victoria en casa, el camino del Inter Miami hacia la gran final se vuelve más complejo. El equipo se enfrentará al FC Cincinnati en un crucial partido a eliminación directa el próximo 21 de noviembre.

