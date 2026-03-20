Franco Mastantuono borrado por Scaloni de la convocatoria de Argentina

La carrera de Franco Mastantuono ha tomado un giro inesperado en las últimas semanas. Tras ser considerado una de las máximas promesas para la selección argentina, su actualidad en Europa genera preocupación. El talentoso mediocampista no está sumando minutos con el Real Madrid, lo que afecta directamente sus posibilidades de ser convocado con Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

⚽️ 🇦🇷 Lionel Scaloni anunció la última lista de convocados previa al Mundial 2026



➡️ Se trata del primer llamado para Tomás Palacios y Gabriel Rojas, y el regreso de Acuña, Montiel, Paredes, Musso y Balerdi.



✖️ Se destaca la ausencia de Mastantuono, Dybala, Lisandro Martínez y… pic.twitter.com/ol2Qog9Ap6 — Filo.news (@filonewsOK) March 18, 2026

El impacto de esta inactividad se confirmó con la última lista de convocados. Lionel Scaloni decidió dejarlo fuera de los recientes amistosos. Esta decisión marca un claro punto de inflexión.

Quedar descartado de estos encuentros preparatorios enciende las alarmas para el futbolista. Muchos se preguntan si el jugador podrá revertir este duro escenario a tiempo o si finalmente quedará fuera de la consideración del cuerpo técnico albiceleste para la próxima justa mundialista de Norteamérica.

Scaloni y el mensaje a Franco Mastantuono rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El principal motivo detrás de esta llamativa ausencia es el presente madridista del mediocampista. Las rotaciones en la plantilla española y la alta competencia interna han relegado al argentino al banquillo durante gran parte de la temporada. Sin ritmo de juego, resulta imposible competir en el máximo nivel de selecciones.

La postura del entrenador argentino siempre ha sido sumamente clara y directa con todos sus dirigidos. Para vestir la camiseta de la selección, resulta estrictamente necesario mantener una regularidad competitiva constante en sus respectivos clubes durante cada fin de semana de la temporada regular.

Esta advertencia táctica obliga al volante a buscar soluciones inmediatas. La ventana de tiempo se reduce rápidamente y el margen de error es mínimo. Necesita recuperar protagonismo urgente.

¿Scaloni convocará a Mastantuono para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Faltan pocos meses para que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que incrementa la presión sobre el jugador. Históricamente, los seleccionadores prefieren convocar a elementos que lleguen con un rodaje físico óptimo, confianza absoluta y un ritmo de competencia que garantice un rendimiento superlativo bajo máxima exigencia.

El reloj avanza sin piedad hacia el verano norteamericano. Dependerá exclusivamente de su fortaleza mental y capacidad futbolística convencer nuevamente al cuerpo técnico con actuaciones verdaderamente destacadas con el Real Madrid.

El destino del talentoso zurdo está lleno de interrogantes en este momento crucial. Sus próximos pasos definirán si logra reincorporarse a la dinámica de su selección o si tendrá que asimilar el duro golpe de quedar excluido de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.