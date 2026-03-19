Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO: fecha, hora en Estados Unidos y duelo clave por el liderato del Clausura 2026

La Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX, tiene al duelo Mazatlán vs Cruz Azul como uno de los más interesantes para los aficionados latinos en Estados Unidos y la pelea por el liderato colocan este partido como uno de los más atractivos del fin de semana. La Máquina llega como líder del torneo, mientras que Mazatlán busca puntos vitales para escalar posiciones en la tabla y alejarse del fondo.

¿Puede Mazatlán frenar a Cruz Azul en la Jornada 12 del Clausura 2026?

El choque entre Mazatlán vs Cruz Azul presenta dos realidades opuestas dentro del Clausura 2026 Liga MX. El conjunto sinaloense, dirigido por Sergio Bueno, ha mostrado señales de mejora, pero su posición sigue siendo inestable. Con 10 puntos, cualquier resultado puede modificar drásticamente su lugar en la clasificación.

Mazatlán ha encontrado cierta solidez en casa, un factor que será clave en el Estadio El Encanto. Su objetivo es claro: competir con intensidad y aprovechar cualquier desconcentración del rival. Enfrente tendrá a un equipo que, pese a su liderato, dejó dudas tras empatar recientemente ante Pumas.

Por su parte, Cruz Azul llega con 22 puntos y la responsabilidad de defender la cima. Antes del empate ante Pumas, encadenó victorias importantes frente a Atlético de San Luis, Santos Laguna y Monterrey, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Sin embargo, el grupo sabe que no puede relajarse si quiere mantenerse en lo más alto.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Mazatlán vs Cruz Azul: claves del partido y cómo llegan en la Liga MX 2026

En términos tácticos, el partido podría definirse en la capacidad de Cruz Azul para imponer su ritmo desde el inicio. La Máquina cuenta con mayor profundidad de plantilla y variantes ofensivas, pero Mazatlán ha demostrado que puede incomodar a equipos grandes, especialmente como local.

El antecedente más reciente entre ambos fue un empate sin goles en el Apertura 2025, reflejo de un duelo cerrado y con pocos espacios. Este contexto anticipa un partido donde los detalles marcarán la diferencia.

Además, la presión estará del lado visitante. Cruz Azul no solo defiende el liderato del Clausura 2026 de Liga MX, también busca recuperar sensaciones tras dejar escapar puntos en su último compromiso. Mazatlán, en cambio, juega con la urgencia de sumar y la motivación de dar un golpe de autoridad ante su afición.

Este tipo de encuentros suelen ser trampas para los equipos punteros. Si Cruz Azul logra imponer condiciones, dará un paso firme rumbo a la liguilla. Si Mazatlán sorprende, la tabla podría sacudirse por completo.

Mazatlán vs Cruz Azul: horario en Estados Unidos

Al final, todo se definirá en la cancha del Estadio El Encanto, donde Mazatlán recibe a Cruz Azul este viernes 20 de marzo.

Horario en Estados Unidos:

Este: 23:06

Central: 22:06

Pacífico: 20:06